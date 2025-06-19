На аукціон виставили ексклюзивний суперкар Джеремі Кларксона (фото, відео)

У Великій Британії на аукціон виставили Ferrari F355 1996 року. Суперкар належав колишньому ведучому шоу Top Gear та The Grand Tour Джеремі Кларксону.

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Суперкар Ferrari F355 збудували на замовлення Джеремі Кларксона. Його орієнтовна ціна становить від 245 000 до 300 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Джеремі Кларксон у різні роки володів багатьма яскравими авто. Він вирішив купити Ferrari F355 після того, як протестував його в Top Gear. Ведучий навіть записав невелике відео про те, як обирав авто.

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Джеремі Кларксон вирішив придбати червоний суперкар Ferrari F355 у версії GTS зі знімним дахом та спортивними кріслами. Авто оснащене 3,5-літровим 380-сильним V8 та 6-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,6 с та розвинути 295 км/год.

Ferrari F355 GTS оснащений 380-сильним V8 Фото: RM Sotheby's

Телеведучий дуже хвалив керованість Ferrari F355 GTS і присвятив автомобілю низку публікацій. Утім, Кларксон мало їздив на ньому, оскільки авто виявилося не надто практичним та приваблювало поліцію. У 2000 році Джеремі Кларксон розіграв суперкар із пробігом усього 9600 км у конкурсі від газети The Sunday Times.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: RM Sotheby's

Новий власник перепродав авто в 2013 році особі, яка зараз володіє автомобілем. Пробіг Ferrari F355 GTS становить 24 тис. км і нещодавно суперкар пройшов розширене техобслуговування. У комплекті з ним ідуть оригінальні документи на авто з підписом Джеремі Кларксона.

Між іншим, нещодавно з молотка за $18 мільйонів пішов чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили 71-річний Chevrolet Corvette в новому стані.