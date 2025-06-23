Пролетел 33 метра: Chevrolet Corvette прыгнул с трамплина и поехал дальше (видео)

Известный американский гонщик и каскадер Трэвис Пастрана отличился очередным трюком. За рулем Chevrolet Corvette он преодолел 33,5 метра в воздухе.

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Трэвис Пастрана решил воспроизвести прыжки авто из знаменитого американского сериала 80-х "Придурки из Хаззарда". Видео трюка опубликовали на Youtube-канале гонщика Channel 199.

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Обычно для подобных прыжков автомобили модернизируют и особенно усиливают их подвеску. Одна Трэвис Пастрана решил воспользоваться вполне серийным Chevrolet Corvette C8 с 495-сильным V8. Единственным изменением по сравнению со стандартной моделью стала окраска в цветах американского флага. Даже каркас безопасности в салоне не установили.

Для прыжка построили земляной трамплин Фото: скриншот / YouTube

Для прыжка в штате Мэриленд построили земляной трамплин, причем его длину и угол наклона тщательно просчитали. Трэвис Пастрана разогнал Chevrolet Corvette до 103 км/ч и успешно совершил трюк.

Chevrolet Corvette получил повреждения, но способен передвигаться Фото: скриншот / YouTube

Во время приземления у Corvette оторвало часть переднего бампера, а от удара сработала подушка безопасности водителя. Впрочем, спорткар смог спокойно продолжить движение дальше. Обычно неподготовленные автомобили получат значительно более серьезные повреждения.

Между прочим, недавно в Киеве видели очень редкий заряженный Chevrolet Corvette.

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