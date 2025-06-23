Пролетів 33 метри: Chevrolet Corvette стрибнув з трампліну і поїхав далі (відео)
Відомий американський гонщик та каскадер Тревіс Пастрана відзначився черговим трюком. За кермом Chevrolet Corvette він подолав 33,5 метра в повітрі.
Тревіс Пастрана вирішив відтворити стрибки авто зі знаменитого американського серіалу 80-х "Придурки з Хаззарда". Відео трюку опублікували на Youtube-каналі гонщика Channel 199.Важливо
Зазвичай для подібних стрибків автомобілі модернізують та особливо посилюють їх підвіску. Одна Тревіс Пастрана вирішив скористатися цілком серійним Chevrolet Corvette C8 із 495-сильним V8. Єдиною зміною порівняно зі стандартною моделлю стало забарвлення в кольорах американського прапора. Навіть каркас безпеки у салоні не встановили.
Для стрибка у штаті Меріленд збудували земляний трамплін, причому його довжину та кут нахилу ретельно прорахували. Тревіс Пастрана розігнав Chevrolet Corvette до 103 км/год і успішно здійснив трюк.
Під час приземлення в Corvette відірвало частину переднього бампера, а від удару спрацювала подушка безпеки водія. Утім, спорткар зміг спокійно продовжити рух далі. Зазвичай непідготовлені автомобілі отримають значно серйозніші пошкодження.
Між іншим, нещодавно в Києві бачили дуже рідкісний заряджений Chevrolet Corvette.
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