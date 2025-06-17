Понад 1400 сил і гігантське антикрило: представлено найпотужніший кросовер Ford (фото)

Електромобіль Ford Mustang Mach-E отримав надпотужну модифікацію Super. Її створили спеціально, аби побити рекорд у гірських перегонах.

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Гоночний кросовер Ford Super Mustang Mach-E візьме участь у змаганнях Pikes Peak у Колорадо 22 червня. Про це повідомляється на сторінці американського автовиробника у Facebook.

Кросовер оснастили гігантським антикрилом Фото: Ford

Електрокросовер Ford Mustang Mach-E, який свого часу побував на тесті Фокусу, отримав потужну 800-вольтну установку з трьома моторами загальною потужністю 1421 к. с.

Аби полегшити авто, встановили меншу батарею ємністю 50 кВт∙год. До того ж, в конструкції активно використовується карбон. Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма, доповнені потужною системою рекуперації.

Електрокар оснастили 1421-сильною установкою Фото: Ford

Новий Ford Super Mustang Mach-E звертає на себе увагу завдяки аеродинамічному пакету з масивним переднім спойлером, обвісом та гігантським антикрилом. Притискна сила становить 3125 кг при 240 км/год та 5436 кг при 320 км/год. Також встановили магнієві диски з гоночними шинами Pirelli.

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Із салону придбали оздоблення і всі крісла, крім водійського (для нього встановили спортивне сидіння). Крім того, з’явився каркас безпеки.

У салоні встановили каркас безпеки Фото: Ford

Гоночний електромобіль Ford Mustang Mach-E створили аби побити рекорд Pikes Peak серед електромобілів. Він належить спортпрототипу Volkswagen ID.R, який у 2018 році подолав 20-кілометрову дистанцію зі 156 поворотами за 7 хвилин 57,148 секунди. Примітно, що за кермом електрокара був гонщик Ромен Дюма, який керуватиме і Ford Super Mustang Mach-E.

До речі, недавно Ford презентував недорогий сімейний кросовер.

Також Фокус писав про нові електромобілі Tesla Model S і Model X.