Понад 1400 сил і гігантське антикрило: представлено найпотужніший кросовер Ford (фото)
Електромобіль Ford Mustang Mach-E отримав надпотужну модифікацію Super. Її створили спеціально, аби побити рекорд у гірських перегонах.
Гоночний кросовер Ford Super Mustang Mach-E візьме участь у змаганнях Pikes Peak у Колорадо 22 червня. Про це повідомляється на сторінці американського автовиробника у Facebook.
Електрокросовер Ford Mustang Mach-E, який свого часу побував на тесті Фокусу, отримав потужну 800-вольтну установку з трьома моторами загальною потужністю 1421 к. с.
Аби полегшити авто, встановили меншу батарею ємністю 50 кВт∙год. До того ж, в конструкції активно використовується карбон. Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма, доповнені потужною системою рекуперації.
Новий Ford Super Mustang Mach-E звертає на себе увагу завдяки аеродинамічному пакету з масивним переднім спойлером, обвісом та гігантським антикрилом. Притискна сила становить 3125 кг при 240 км/год та 5436 кг при 320 км/год. Також встановили магнієві диски з гоночними шинами Pirelli.
Із салону придбали оздоблення і всі крісла, крім водійського (для нього встановили спортивне сидіння). Крім того, з’явився каркас безпеки.
Гоночний електромобіль Ford Mustang Mach-E створили аби побити рекорд Pikes Peak серед електромобілів. Він належить спортпрототипу Volkswagen ID.R, який у 2018 році подолав 20-кілометрову дистанцію зі 156 поворотами за 7 хвилин 57,148 секунди. Примітно, що за кермом електрокара був гонщик Ромен Дюма, який керуватиме і Ford Super Mustang Mach-E.
До речі, недавно Ford презентував недорогий сімейний кросовер.
Також Фокус писав про нові електромобілі Tesla Model S і Model X.