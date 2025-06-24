Съеденный роботом-динозавром: самое быстрое авто 2000-х уничтожили на глазах тысяч зрителей (видео)

В США уничтожили чрезвычайно редкий суперкар SSC Ultimate Aero 2007 года. В свое время это было самое быстрое авто в мире.

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Купе SSC Ultimate Aero демонстративно разбили на шоу "Гром на горе", которое провели на автодроме в городе Ричланд. Его разорвал, поджег и "съел" механический огнедышащий робот-динозавр, которого назвали Мегазавром. Об этом сообщает сайт The Drive.

От SSC Ultimate Aero осталась куча изуродованного металла и карбона. Уничтоженный автомобиль отправили на утилизацию.

Выяснилось, что в последние годы суперкар SSC Ultimate Aero не эксплуатировался из-за серьезной неисправности. Отремонтировать автомобиль так и не удалось, поэтому его решили эффектно уничтожить на публике.

SSC Ultimate Aero в 2007 году установил мировой рекорд скорости

SSC Ultimate Aero — настоящий раритет, ведь изготовили всего несколько десятков таких авто. Спортивную модель комплектовали 6,3-литровыми V8 твин-турбо мощностью от 790 до 1287 л. с.

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Топовая версия модели в 2007 году суперкар SSC Ultimate Aero установил мировой рекорд скорости среди серийных моделей. Автомобиль разогнался до 412,2 км/ч, то есть стал быстрее знаменитого Bugatti Veyron.

Между прочим, недавно в Украине разбили шикарный электромобиль Rolls-Royce за $600 000.

Также Фокус рассказывал, что сгорел уникальный суперкар Mercedes за $2,7 миллиона.