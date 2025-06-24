З'їдений роботом-динозавром: найшвидше авто 2000-х знищили на очах тисяч глядачів (відео)

У США знищили надзвичайно рідкісний суперкар SSC Ultimate Aero 2007 року. Свого часу це було найшвидше авто у світі.

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Купе SSC Ultimate Aero демонстративно розбили на шоу "Грім на горі", яке провели на автодромі в місті Річланд. Його розірвав, підпалив та "з’їв" механічний вогнедишний робот-динозавр, якого назвали Мегазавром. Про це повідомляє сайт The Drive.

Від SSC Ultimate Aero залишилася купа понівеченого металу та карбону. Знищений автомобіль відправили на утилізацію.

Вияснилося, що в останні роки суперкар SSC Ultimate Aero не експлуатувався через серйозну несправність. Відремонтувати автомобіль так і не вдалося, тому його вирішили ефектно знищити на публіці.

SSC Ultimate Aero в 2007 році встановив світовий рекорд швидкості

SSC Ultimate Aero – справжній раритет, адже виготовили лише кілька десятків таких авто. Спортивну модель комплектували 6,3-літровими V8 твін-турбо потужністю від 790 до 1287 к. с.

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Топова версія моделі в 2007 році суперкар SSC Ultimate Aero встановив світовий рекорд швидкості серед серійних моделей. Автомобіль розігнався до 412,2 км/год, тобто став швидшим за знаменитий Bugatti Veyron.

Між іншим, нещодавно в Україні розбили шикарний електромобіль Rolls-Royce за $600 000.

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