З'їдений роботом-динозавром: найшвидше авто 2000-х знищили на очах тисяч глядачів (відео)
У США знищили надзвичайно рідкісний суперкар SSC Ultimate Aero 2007 року. Свого часу це було найшвидше авто у світі.
Купе SSC Ultimate Aero демонстративно розбили на шоу "Грім на горі", яке провели на автодромі в місті Річланд. Його розірвав, підпалив та "з’їв" механічний вогнедишний робот-динозавр, якого назвали Мегазавром. Про це повідомляє сайт The Drive.
Від SSC Ultimate Aero залишилася купа понівеченого металу та карбону. Знищений автомобіль відправили на утилізацію.
Вияснилося, що в останні роки суперкар SSC Ultimate Aero не експлуатувався через серйозну несправність. Відремонтувати автомобіль так і не вдалося, тому його вирішили ефектно знищити на публіці.
SSC Ultimate Aero – справжній раритет, адже виготовили лише кілька десятків таких авто. Спортивну модель комплектували 6,3-літровими V8 твін-турбо потужністю від 790 до 1287 к. с.
Топова версія моделі в 2007 році суперкар SSC Ultimate Aero встановив світовий рекорд швидкості серед серійних моделей. Автомобіль розігнався до 412,2 км/год, тобто став швидшим за знаменитий Bugatti Veyron.
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