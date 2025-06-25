Пятизвездочные модели: британцы назвали лучшие авто 2025 года (фото)
В Великобритании определили лучшие автомобили года. Победителями конкурса Five Star Awards стали семейная модель и спорткар.
Лауреатов премии назвали на церемонии в Лондоне. Об этом сообщает британское издание Autocar, которое и проводит ежегодный конкурс.
Премия Five Star Awards ("Награды 5 звезд") призвана отметить модели, которые лучше всего проявили себя на тестах Autocar за год. В этом году журналистов впечатлили две совершенно разные модели.Важно
Лучшие авто 2025 года по версии Autocar — спортивное купе Porsche 911 S/T и универсал Skoda Superb Combi. Спорткар отметили за отличную управляемость, атмосферный двигатель и механическую КПП. Семейную модель ценю за практичный салон, огромный багажник и широкую палитру двигателей.
Кроме того, назвали лучшие авто года в разных классах:
- внедорожники — Land Rover Defender;
- городские — FIAT Grande Panda;
- электромобили — Kia EV3;
- гибриды — Volkswagen Golf eHybrid;
- цена-качество — Dacia/Renault Duster;
- авто мечты — Lamborghini Revuelto;
- захватывающий электрокар — Alpine A290;
- лучшая управляемость — McLaren Artura.
Отдельную награду получил CEO Kia Хо-сунг Сонг — его признали человеком года.
Ранее Фокус рассказывал о лучших электромобилях 2025 года.
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