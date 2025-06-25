Пятизвездочные модели: британцы назвали лучшие авто 2025 года (фото)

В Великобритании определили лучшие автомобили года. Победителями конкурса Five Star Awards стали семейная модель и спорткар.

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Лауреатов премии назвали на церемонии в Лондоне. Об этом сообщает британское издание Autocar, которое и проводит ежегодный конкурс.

Porsche 911 S/T Фото: Autocar

Премия Five Star Awards ("Награды 5 звезд") призвана отметить модели, которые лучше всего проявили себя на тестах Autocar за год. В этом году журналистов впечатлили две совершенно разные модели.

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Доминируют электрокары: определены лучшие авто в мире за 2025 год (фото)

Лучшие авто 2025 года по версии Autocar — спортивное купе Porsche 911 S/T и универсал Skoda Superb Combi. Спорткар отметили за отличную управляемость, атмосферный двигатель и механическую КПП. Семейную модель ценю за практичный салон, огромный багажник и широкую палитру двигателей.

Skoda Superb Combi Фото: Autocar

Кроме того, назвали лучшие авто года в разных классах:

внедорожники — Land Rover Defender;

городские — FIAT Grande Panda;

электромобили — Kia EV3;

гибриды — Volkswagen Golf eHybrid;

цена-качество — Dacia/Renault Duster;

авто мечты — Lamborghini Revuelto;

захватывающий электрокар — Alpine A290;

лучшая управляемость — McLaren Artura.

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