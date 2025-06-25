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Авто

Пятизвездочные модели: британцы назвали лучшие авто 2025 года (фото)

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Фото: Autocar | В Великобритании назвали лучшие авто года

В Великобритании определили лучшие автомобили года. Победителями конкурса Five Star Awards стали семейная модель и спорткар.

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Лауреатов премии назвали на церемонии в Лондоне. Об этом сообщает британское издание Autocar, которое и проводит ежегодный конкурс.

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Porsche 911 S/T
Фото: Autocar

Премия Five Star Awards ("Награды 5 звезд") призвана отметить модели, которые лучше всего проявили себя на тестах Autocar за год. В этом году журналистов впечатлили две совершенно разные модели.

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Лучшие авто 2025 года по версии Autocar — спортивное купе Porsche 911 S/T и универсал Skoda Superb Combi. Спорткар отметили за отличную управляемость, атмосферный двигатель и механическую КПП. Семейную модель ценю за практичный салон, огромный багажник и широкую палитру двигателей.

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Skoda Superb Combi
Фото: Autocar

Кроме того, назвали лучшие авто года в разных классах:

  • внедорожники — Land Rover Defender;
  • городские — FIAT Grande Panda;
  • электромобили — Kia EV3;
  • гибриды — Volkswagen Golf eHybrid;
  • цена-качество — Dacia/Renault Duster;
  • авто мечты — Lamborghini Revuelto;
  • захватывающий электрокар — Alpine A290;
  • лучшая управляемость — McLaren Artura.

Отдельную награду получил CEO Kia Хо-сунг Сонг — его признали человеком года.

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