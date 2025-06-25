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Авто

П'ятизіркові моделі: британці назвали кращі авто 2025 року (фото)

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Фото: Autocar | У Великій Британії назвали кращі авто року

У Великій Британії визначили найкращі автомобілі року. Переможцями конкурсу Five Star Awards стали сімейна модель та спорткар.

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Лауреатів премії назвали на церемонії в Лондоні. Про це повідомляє британське видання Autocar, яке і проводить щорічний конкурс.

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Porsche 911 S/T
Фото: Autocar

Премія Five Star Awards ("Нагороди 5 зірок") покликана відзначити моделі, які найкраще проявили себе на тестах Autocar за рік. Цьогоріч журналістів вразили дві абсолютно різні моделі.

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Домінують електрокари: визначено кращі авто у світі за 2025 рік (фото)
Домінують електрокари: визначено кращі авто у світі за 2025 рік (фото)

Кращі авто 2025 року за версією Autocar – спортивне купе Porsche 911 S/T та універсал Skoda Superb Combi. Спорткар відзначили за чудову керованість, атмосферний двигун та механічну КПП. Сімейну модель ціную за практичний салон, величезний багажник та широку палітру двигунів.

Skoda Superb Combi, кращі авто року, кращі авто 2025 року, авто року, Skoda Superb Fullscreen
Skoda Superb Combi
Фото: Autocar

Крім того, назвали найкращі авто року в різних класах:

  • позашляховики — Land Rover Defender;
  • міські — FIAT Grande Panda;
  • електромобілі — Kia EV3;
  • гібриди — Volkswagen Golf eHybrid;
  • ціна-якість — Dacia/Renault Duster;
  • авто мрії — Lamborghini Revuelto;
  • захоплюючий електрокар — Alpine A290;
  • краща керованість — McLaren Artura.

Окрему нагороду отримав CEO Kia Хо-сунг Сонг — його визнали людиною року.

Раніше Фокус розповідав про найкращі електромобілі 2025 року.

Також ми писали про кращі компактні автомобілі з пробігом.