П'ятизіркові моделі: британці назвали кращі авто 2025 року (фото)

У Великій Британії визначили найкращі автомобілі року. Переможцями конкурсу Five Star Awards стали сімейна модель та спорткар.

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Лауреатів премії назвали на церемонії в Лондоні. Про це повідомляє британське видання Autocar, яке і проводить щорічний конкурс.

Porsche 911 S/T Фото: Autocar

Премія Five Star Awards ("Нагороди 5 зірок") покликана відзначити моделі, які найкраще проявили себе на тестах Autocar за рік. Цьогоріч журналістів вразили дві абсолютно різні моделі.

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Домінують електрокари: визначено кращі авто у світі за 2025 рік (фото)

Кращі авто 2025 року за версією Autocar – спортивне купе Porsche 911 S/T та універсал Skoda Superb Combi. Спорткар відзначили за чудову керованість, атмосферний двигун та механічну КПП. Сімейну модель ціную за практичний салон, величезний багажник та широку палітру двигунів.

Skoda Superb Combi Фото: Autocar

Крім того, назвали найкращі авто року в різних класах:

позашляховики — Land Rover Defender;

міські — FIAT Grande Panda;

електромобілі — Kia EV3;

гібриди — Volkswagen Golf eHybrid;

ціна-якість — Dacia/Renault Duster;

авто мрії — Lamborghini Revuelto;

захоплюючий електрокар — Alpine A290;

краща керованість — McLaren Artura.

Окрему нагороду отримав CEO Kia Хо-сунг Сонг — його визнали людиною року.

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