Кросовери, седани і міські авто: визначено кращі електромобілі 2025 року (фото)
У Великій Британії назвали кращі нові електромобілі 2025 року. До топ 10 потрапили як масові, так і преміальні моделі різних класів.
Рейтинг нових електрокарів опублікувало видання Auto Express.
Кращі електромобілі вибрали за результатами тест-драйвів. До топ 10 електрокарів потрапили різні моделі, проте переважна більшість із них є відносно недорогими.
10 місце – Leapmotor T03
Мініатюрний Leapmotor T03 почали виробляти в Польщі. 3,6-метровий міський хетчбек коштує усього 20 000 євро і непогано оснащений за свої гроші. Він отримав 109-сильний мотор і здатен подолати 265 км без підзарядки. Шасі електрокара не найкраще, проте він доволі просторий для своїх розмірів.
Плюси:
- невисока ціна;
- багате оснащення;
- просторий салон.
Мінуси:
- маленький багажник;
- неякісне оздоблення салону;
- жорсткувата підвіска.
9 місце – BMW i4
BMW i4 – найдорожчий електромобіль у цьому рейтингу. У нього якісний інтер’єр, великий 470-літровий багажник та чудова керованість на рівні бензинових BMW. Топовий 536-сильний варіант здатен розігнатися до сотні за 3,9 с. Запас ходу сягає 587 км.
Плюси:
- чудова керованість;
- якісний салон.
Мінуси:
- висока ціна;
- мало місця ззаду.
8 місце – Tesla Model 3
Оновлений седан Tesla Model 3 має якісніший салон та кращу шумоізоляцію. Завдяки оптимізованій аеродинаміці запас ходу зріс і тепер може сягати 700 км у варіанті Long Range RWD. А версія Performance стартує до 100 км/год за 2,9 с.
Плюси:
- великий запас ходу;
- чудова динаміка.
Мінуси:
- компонування салону – не для кожного;
- немає Android Auto чи Apple CarPlay;
- не надто цікава керованість.
7 місце – Volvo EX30
Компактний Volvo EX30 – один із найдоступніших преміальних електрокарів. Кросовер якісно зібраний і непогано оснащений. Його запас ходу сягає 475 км, а топовий 428-сильний варіант стартує до сотні за 3,6 с.
Плюси:
- невисока ціна;
- якісний салон;
- гарна динаміка в топовій версії.
Мінуси:
- невеликий внутрішній простір.
6 місце – Renault Scenic
Новий Renault Scenic – просторий сімейний електрокросовер із запасом ходу понад 600 км. У нього сучасний салон та великий 545-літровий багажник. Електромобіль доволі багато оснащений і відносно недорогий.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторі салон та багажник.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- не найкраща оглядовість.
5 місце – Hyundai Kona Electric
Новий Hyundai Kona другого покоління вирізняється оригінальним дизайном і підріс у розмірах, що зробило його просторішим усередині. Запас ходу електрокросовера виріс до 500 км. Авто недороге і багато укомплектоване.
Плюси:
- просторий салон;
- багате оснащення;
- непоганий запас ходу.
Мінуси:
- топові версії недешеві.
4 місце – Renault 5 E-Tech
Новий Renault 5 повернувся на ринок як недорогий електромобіль. Компактний хетчбек вирізняється яскравим дизайном у стилі 70-х. Він маневрений та має непоганий (до 400 км) запас ходу. Для своїх розмірів авто доволі просторе та має 400-літровий багажник.
Плюси:
- невисока ціна;
- непогано налаштоване шасі.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска.
3 місце – Kia EV3
Компактний електрокросовер Kia EV3 вражає великим запасом ходу в 600 км. Авто з оригінальним дизайном має високотехнологічний салон і чималий 460-літровий багажник. Електрокар доволі доступний, але при цьому непогано укомплектований.
Плюси:
- великий запас ходу;
- місткий багажник;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- тісний задній ряд.
2 місце – Skoda Elroq
Новий Skoda Elroq – доступний компактний електрокросовер із якісним практичним салоном та 470-літровим багажником. У лінійці є модифікації із запасом ходу до 560 км. Крім того, в авто непогано налаштоване шасі.
Плюси:
- продуманий практичний салон;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- невеликий запас ходу в базовій версії.
1 місце – Citroen e-C3
Електричний варіант Citroen C3 – одна із найдешевших моделей у класі. Запас ходу хетчбека становить 320 км. До того ж, Citroen e-C3 доволі просторий усередині та має збільшений кліренс, а їзда в авто досить комфортабельна.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторий інтер’єр.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- запас ходу різко падає на трасі.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші електромобілі в Європі у 2025 році.
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