Кросовери, седани і міські авто: визначено кращі електромобілі 2025 року (фото)

У Великій Британії назвали кращі нові електромобілі 2025 року. До топ 10 потрапили як масові, так і преміальні моделі різних класів.

Related video

Рейтинг нових електрокарів опублікувало видання Auto Express.

Кращі електромобілі вибрали за результатами тест-драйвів. До топ 10 електрокарів потрапили різні моделі, проте переважна більшість із них є відносно недорогими.

10 місце – Leapmotor T03

Leapmotor T03 Фото: Stellantis

Мініатюрний Leapmotor T03 почали виробляти в Польщі. 3,6-метровий міський хетчбек коштує усього 20 000 євро і непогано оснащений за свої гроші. Він отримав 109-сильний мотор і здатен подолати 265 км без підзарядки. Шасі електрокара не найкраще, проте він доволі просторий для своїх розмірів.

Плюси:

невисока ціна;

багате оснащення;

просторий салон.

Мінуси:

маленький багажник;

неякісне оздоблення салону;

жорсткувата підвіска.

9 місце – BMW i4

BMW i4 Фото: BMW

BMW i4 – найдорожчий електромобіль у цьому рейтингу. У нього якісний інтер’єр, великий 470-літровий багажник та чудова керованість на рівні бензинових BMW. Топовий 536-сильний варіант здатен розігнатися до сотні за 3,9 с. Запас ходу сягає 587 км.

Плюси:

чудова керованість;

якісний салон.

Мінуси:

висока ціна;

мало місця ззаду.

8 місце – Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Оновлений седан Tesla Model 3 має якісніший салон та кращу шумоізоляцію. Завдяки оптимізованій аеродинаміці запас ходу зріс і тепер може сягати 700 км у варіанті Long Range RWD. А версія Performance стартує до 100 км/год за 2,9 с.

Плюси:

великий запас ходу;

чудова динаміка.

Мінуси:

компонування салону – не для кожного;

немає Android Auto чи Apple CarPlay;

не надто цікава керованість.

7 місце – Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Компактний Volvo EX30 – один із найдоступніших преміальних електрокарів. Кросовер якісно зібраний і непогано оснащений. Його запас ходу сягає 475 км, а топовий 428-сильний варіант стартує до сотні за 3,6 с.

Плюси:

невисока ціна;

якісний салон;

гарна динаміка в топовій версії.

Мінуси:

невеликий внутрішній простір.

Важливо

Маленька шведська ракета: тест-драйв електрокросовера Volvo EX30 (фото)

6 місце – Renault Scenic

Renault Scenic Фото: Renault

Новий Renault Scenic – просторий сімейний електрокросовер із запасом ходу понад 600 км. У нього сучасний салон та великий 545-літровий багажник. Електромобіль доволі багато оснащений і відносно недорогий.

Плюси:

невисока ціна;

просторі салон та багажник.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

не найкраща оглядовість.

5 місце – Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Новий Hyundai Kona другого покоління вирізняється оригінальним дизайном і підріс у розмірах, що зробило його просторішим усередині. Запас ходу електрокросовера виріс до 500 км. Авто недороге і багато укомплектоване.

Плюси:

просторий салон;

багате оснащення;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

топові версії недешеві.

4 місце – Renault 5 E-Tech

Renault 5 E-Tech Фото: Renault

Новий Renault 5 повернувся на ринок як недорогий електромобіль. Компактний хетчбек вирізняється яскравим дизайном у стилі 70-х. Він маневрений та має непоганий (до 400 км) запас ходу. Для своїх розмірів авто доволі просторе та має 400-літровий багажник.

Плюси:

невисока ціна;

непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

жорсткувата підвіска.

3 місце – Kia EV3

Kia EV3 Фото: Kia

Компактний електрокросовер Kia EV3 вражає великим запасом ходу в 600 км. Авто з оригінальним дизайном має високотехнологічний салон і чималий 460-літровий багажник. Електрокар доволі доступний, але при цьому непогано укомплектований.

Плюси:

великий запас ходу;

місткий багажник;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

тісний задній ряд.

2 місце – Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Новий Skoda Elroq – доступний компактний електрокросовер із якісним практичним салоном та 470-літровим багажником. У лінійці є модифікації із запасом ходу до 560 км. Крім того, в авто непогано налаштоване шасі.

Плюси:

продуманий практичний салон;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

невеликий запас ходу в базовій версії.

Важливо

Спортивні брати VW ID.4: Skoda представила потужні електрокросовери (фото)

1 місце – Citroen e-C3

Citroen e-C3

Електричний варіант Citroen C3 – одна із найдешевших моделей у класі. Запас ходу хетчбека становить 320 км. До того ж, Citroen e-C3 доволі просторий усередині та має збільшений кліренс, а їзда в авто досить комфортабельна.

Плюси:

невисока ціна;

просторий інтер’єр.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

запас ходу різко падає на трасі.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші електромобілі в Європі у 2025 році.

Також ми писали про кращі вживані кросовери вартістю до $13 000.