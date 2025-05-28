Кроссоверы, седаны и городские авто: определены лучшие электромобили 2025 года (фото)

В Великобритании назвали лучшие новые электромобили 2025 года. В топ 10 попали как массовые, так и премиальные модели разных классов.

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Рейтинг новых электрокаров опубликовало издание Auto Express.

Лучшие электромобили выбрали по результатам тест-драйвов. В топ 10 электрокаров попали разные модели, однако подавляющее большинство из них являются относительно недорогими.

10 место — Leapmotor T03

Leapmotor T03 Фото: Stellantis

Миниатюрный Leapmotor T03 начали производить в Польше. 3,6-метровый городской хэтчбек стоит всего 20 000 евро и неплохо оснащен за свои деньги. Он получил 109-сильный мотор и способен преодолеть 265 км без подзарядки. Шасси электрокара не самое лучшее, однако он довольно просторный для своих размеров.

Плюсы:

невысокая цена;

богатое оснащение;

просторный салон.

Минусы:

маленький багажник;

некачественная отделка салона;

жестковатая подвеска.

9 место — BMW i4

BMW i4 Фото: BMW

BMW i4 — самый дорогой электромобиль в этом рейтинге. У него качественный интерьер, большой 470-литровый багажник и отличная управляемость на уровне бензиновых BMW. Топовый 536-сильный вариант способен разогнаться до сотни за 3,9 с. Запас хода достигает 587 км.

Плюсы:

превосходная управляемость;

качественный салон.

Минусы:

высокая цена;

мало места сзади.

8 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Обновленный седан Tesla Model 3 имеет более качественный салон и лучшую шумоизоляцию. Благодаря оптимизированной аэродинамике запас хода вырос и теперь может достигать 700 км в варианте Long Range RWD. А версия Performance стартует до 100 км/ч за 2,9 с.

Плюсы:

большой запас хода;

превосходная динамика.

Минусы:

компоновка салона — не для каждого;

нет Android Auto или Apple CarPlay;

не слишком интересная управляемость.

7 место — Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Компактный Volvo EX30 — один из самых доступных премиальных электрокаров. Кроссовер качественно собран и неплохо оснащен. Его запас хода достигает 475 км, а топовый 428-сильный вариант стартует до сотни за 3,6 с.

Плюсы:

невысокая цена;

качественный салон;

хорошая динамика в топовой версии.

Минусы:

небольшое внутреннее пространство.

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6 место — Renault Scenic

Renault Scenic Фото: Renault

Новый Renault Scenic — просторный семейный электрокроссовер с запасом хода более 600 км. У него современный салон и большой 545-литровый багажник. Электромобиль довольно богато оснащен и относительно недорогой.

Плюсы:

невысокая цена;

просторные салон и багажник.

Минусы:

жестковатая подвеска;

не лучшая обзорность.

5 место — Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Новый Hyundai Kona второго поколения отличается оригинальным дизайном и подрос в размерах, что сделало его просторнее внутри. Запас хода электрокроссовера вырос до 500 км. Авто недорогое и богато укомплектованное.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение;

неплохой запас хода.

Минусы:

топовые версии недешевы.

4 место — Renault 5 E-Tech

Renault 5 E-Tech Фото: Renault

Новый Renault 5 вернулся на рынок как недорогой электромобиль. Компактный хэтчбек отличается ярким дизайном в стиле 70-х. Он маневренный и имеет неплохой (до 400 км) запас хода. Для своих размеров авто довольно просторное и имеет 400-литровый багажник.

Плюсы:

невысокая цена;

неплохо настроенное шасси.

Минусы:

жестковатая подвеска.

3 место — Kia EV3

Kia EV3 Фото: Kia

Компактный электрокроссовер Kia EV3 впечатляет большим запасом хода в 600 км. Авто с оригинальным дизайном имеет высокотехнологичный салон и немалый 460-литровый багажник. Электрокар довольно доступный, но при этом неплохо укомплектован.

Плюсы:

большой запас хода;

вместительный багажник;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

тесный задний ряд.

2 место — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Новый Skoda Elroq — доступный компактный электрокроссовер с качественным практичным салоном и 470-литровым багажником. В линейке есть модификации с запасом хода до 560 км. Кроме того, у авто неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

продуманный практичный салон;

комфортабельная езда.

Минусы:

небольшой запас хода в базовой версии.

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1 место — Citroen e-C3

Citroen e-C3

Электрический вариант Citroen C3 — одна из самых дешевых моделей в классе. Запас хода хэтчбека составляет 320 км. К тому же, Citroen e-C3 довольно просторный внутри и имеет увеличенный клиренс, а езда в авто достаточно комфортабельна.

Плюсы:

невысокая цена;

просторный интерьер.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

запас хода резко падает на трассе.

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