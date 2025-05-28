Кроссоверы, седаны и городские авто: определены лучшие электромобили 2025 года (фото)
В Великобритании назвали лучшие новые электромобили 2025 года. В топ 10 попали как массовые, так и премиальные модели разных классов.
Рейтинг новых электрокаров опубликовало издание Auto Express.
Лучшие электромобили выбрали по результатам тест-драйвов. В топ 10 электрокаров попали разные модели, однако подавляющее большинство из них являются относительно недорогими.
10 место — Leapmotor T03
Миниатюрный Leapmotor T03 начали производить в Польше. 3,6-метровый городской хэтчбек стоит всего 20 000 евро и неплохо оснащен за свои деньги. Он получил 109-сильный мотор и способен преодолеть 265 км без подзарядки. Шасси электрокара не самое лучшее, однако он довольно просторный для своих размеров.
Плюсы:
- невысокая цена;
- богатое оснащение;
- просторный салон.
Минусы:
- маленький багажник;
- некачественная отделка салона;
- жестковатая подвеска.
9 место — BMW i4
BMW i4 — самый дорогой электромобиль в этом рейтинге. У него качественный интерьер, большой 470-литровый багажник и отличная управляемость на уровне бензиновых BMW. Топовый 536-сильный вариант способен разогнаться до сотни за 3,9 с. Запас хода достигает 587 км.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- качественный салон.
Минусы:
- высокая цена;
- мало места сзади.
8 место — Tesla Model 3
Обновленный седан Tesla Model 3 имеет более качественный салон и лучшую шумоизоляцию. Благодаря оптимизированной аэродинамике запас хода вырос и теперь может достигать 700 км в варианте Long Range RWD. А версия Performance стартует до 100 км/ч за 2,9 с.
Плюсы:
- большой запас хода;
- превосходная динамика.
Минусы:
- компоновка салона — не для каждого;
- нет Android Auto или Apple CarPlay;
- не слишком интересная управляемость.
7 место — Volvo EX30
Компактный Volvo EX30 — один из самых доступных премиальных электрокаров. Кроссовер качественно собран и неплохо оснащен. Его запас хода достигает 475 км, а топовый 428-сильный вариант стартует до сотни за 3,6 с.
Плюсы:
- невысокая цена;
- качественный салон;
- хорошая динамика в топовой версии.
Минусы:
- небольшое внутреннее пространство.
6 место — Renault Scenic
Новый Renault Scenic — просторный семейный электрокроссовер с запасом хода более 600 км. У него современный салон и большой 545-литровый багажник. Электромобиль довольно богато оснащен и относительно недорогой.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторные салон и багажник.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- не лучшая обзорность.
5 место — Hyundai Kona Electric
Новый Hyundai Kona второго поколения отличается оригинальным дизайном и подрос в размерах, что сделало его просторнее внутри. Запас хода электрокроссовера вырос до 500 км. Авто недорогое и богато укомплектованное.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- неплохой запас хода.
Минусы:
- топовые версии недешевы.
4 место — Renault 5 E-Tech
Новый Renault 5 вернулся на рынок как недорогой электромобиль. Компактный хэтчбек отличается ярким дизайном в стиле 70-х. Он маневренный и имеет неплохой (до 400 км) запас хода. Для своих размеров авто довольно просторное и имеет 400-литровый багажник.
Плюсы:
- невысокая цена;
- неплохо настроенное шасси.
Минусы:
- жестковатая подвеска.
3 место — Kia EV3
Компактный электрокроссовер Kia EV3 впечатляет большим запасом хода в 600 км. Авто с оригинальным дизайном имеет высокотехнологичный салон и немалый 460-литровый багажник. Электрокар довольно доступный, но при этом неплохо укомплектован.
Плюсы:
- большой запас хода;
- вместительный багажник;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- тесный задний ряд.
2 место — Skoda Elroq
Новый Skoda Elroq — доступный компактный электрокроссовер с качественным практичным салоном и 470-литровым багажником. В линейке есть модификации с запасом хода до 560 км. Кроме того, у авто неплохо настроенное шасси.
Плюсы:
- продуманный практичный салон;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- небольшой запас хода в базовой версии.
1 место — Citroen e-C3
Электрический вариант Citroen C3 — одна из самых дешевых моделей в классе. Запас хода хэтчбека составляет 320 км. К тому же, Citroen e-C3 довольно просторный внутри и имеет увеличенный клиренс, а езда в авто достаточно комфортабельна.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторный интерьер.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- запас хода резко падает на трассе.
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных электромобилях в Европе в 2025 году.
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