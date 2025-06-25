В старом гараже нашли знаменитый спорткар 2000-х с минимальным пробегом (видео)

В США обнаружили хорошо сохранившееся купе Chevrolet Corvette 2001 года. Раритетный спорткар последние 7 лет стоял в гараже.

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Chevrolet Corvette C5 оказался настоящим раритетом и капсулой времени с небольшим пробегом. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Detail Dane.

Этот спорткар Chevrolet Corvette относится к редкой заряженной версии Z06. В 2001 году было изготовлено всего 5773 таких купе.

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Авто очень мало эксплуатировали, а в 2018 году вообще поставили в гараж, поэтому его пробег составляет всего 5675 км. Двигатель в порядке и заводится, но из-за длительного простоя Corvette Z06 покрылся слоем пыли и грязи. Впрочем, когда авто отмыли, а его салон почистили, то оказалось, что оно в довольно неплохом состоянии. Лакокрасочное покрытие и кожаная внутренняя отделка на удивление хорошо сохранились.

Спорткар покрылся слоем грязи Фото: скриншот / YouTube

Купе Chevrolet Corvette Z06 начала 2000-х сейчас постепенно превращается в коллекционное авто. Спорткар выпускался небольшими партиями с 2001 по 2004 год.

Салон Chevrolet Corvette неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Chevrolet Corvette C5 Z06 установлен 5,7-литровый 385-сильный V8. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.

Между прочим, недавно на аукцион выставили Chevrolet Corvette 1954 года в новом состоянии.

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