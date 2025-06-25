У старому гаражі знайшли знаменитий спорткар 2000-х із мінімальним пробігом (відео)

У США виявили добре збережене купе Chevrolet Corvette 2001 року. Раритетний спорткар останні 7 років стояв у гаражі.

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Chevrolet Corvette C5 виявився справжнім раритетом та капсулою часу з невеликим пробігом. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Detail Dane.

Цей спорткар Chevrolet Corvette належить до рідкісної зарядженої версії Z06. У 2001 році виготовили лише 5773 таких купе.

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Авто дуже мало експлуатували, а в 2018 році взагалі поставили в гараж, тому його пробіг становить усього 5675 км. Двигун у порядку та заводиться, але через тривалий простій Corvette Z06 покрився шаром пилу та бруду. Утім, коли авто відмили, а його салон почистили, то виявилося, що воно в доволі непоганому стані. Лакофарбове покриття та шкіряне внутрішнє оздоблення на диво добре збереглися.

Спорткар покрився шаром бруду Фото: скриншот / YouTube

Купе Chevrolet Corvette Z06 початку 2000-х зараз поступово перетворюється на колекційне авто. Спорткар випускали невеликими партіями з 2001 по 2004 рік.

Салон Chevrolet Corvette непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Chevrolet Corvette C5 Z06 встановлено 5,7-літровий 385-сильний V8. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили Chevrolet Corvette 1954 року в новому стані.

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