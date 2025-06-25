Более 1600 сил и огромное антикрыло: дебютировал шведский суперкар за $5 миллионов (видео)

В Швеции презентовали новый Koenigsegg Sadair's Spear. Это один из самых мощных и быстрых суперкаров в мире.

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Sadair's Spear — лимитированная трековая версия Koenigsegg Jesko. Выпустят всего 30 таких купе стоимостью 5,2 миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте шведского автопроизводителя.

Руководитель компании Кристиан фон Кёнигсегг решил назвать суперкар в честь любимого коня своего отца, который участвовал в гонках. По его словам, на тестовом автодроме в Швеции новое авто на 1,1 секунды быстрее на круге, чем Koenigsegg Jesko Absolut.

Авто получило гигантское антикрыло Фото: Koenigsegg

Суперкар Koenigsegg Sadair's Spear оснастили улучшенным 5,0-литровым V8 твин-турбо, который развивает 1318 л. с. на бензине и 1648 сил — на этаноле. Он способен разогнаться до сотни менее чем за 2,5 с и развить более 450 км/ч.

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К тому же, авто облегчили на 35 кг за счет карбоновых деталей подвески и колес, а также доработанных тормозов. Конечно же, из углеволокна изготовили и кузов авто, и обвес, и новое гигантское антикрыло.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Koenigsegg

Салон Koenigsegg Sadair's Spear отделали карбоном и алькантарой. Внутри появились новые спортивные сиденья, а часть шумоизоляции убрали.

Кстати, недавно в Киеве видели экстремальный трековый суперкар Mercedes.

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