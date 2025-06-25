Понад 1600 сил і величезне антикрило: дебютував шведський суперкар за $5 мільйонів (відео)

У Швеції презентували новий Koenigsegg Sadair's Spear. Це один із найпотужніших та найшвидших суперкарів у світі.

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Sadair's Spear — лімітована трекова версія Koenigsegg Jesko. Випустять лише 30 таких купе вартістю 5,2 мільйона доларів. Про авто розповіли на сайті шведського автовиробника.

Керівник компанії Крістіан фон Кьонігсегг вирішив назвати суперкар на честь улюбленого коня свого батька, який брав участь у перегонах. За його словами, на тестовому автодромі у Швеції нове авто на 1,1 секунди швидше на колі за Koenigsegg Jesko Absolut.

Авто отримало гігантське антикрило Фото: Koenigsegg

Суперкар Koenigsegg Sadair's Spear оснастили покращеним 5,0-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 1318 к. с. на бензині та 1648 сил – на етанолі. Він здатен розігнатися до сотні менш ніж за 2,5 с і розвинути понад 450 км/год.

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До того ж, авто полегшили на 35 кг за рахунок карбонових деталей підвіски і коліс, а також доопрацьованих гальм. Звісно ж, із вуглеколокна виготовили і кузов авто, і обвіс, і нове гігантське антикрило.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Koenigsegg

Салон Koenigsegg Sadair's Spear оздобили карбоном та алькантарою. Усередині з’явилися нові спортивні сидіння, а частину шумоізоляції прибрали.

До речі, нещодавно в Києві бачили екстремальний трековий суперкар Mercedes.

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