Новый 1000-сильный электромобиль Mercedes показали до презентации (фото)

В интернет попали официальные и шпионские изображения нового спортивного электрокара Mercedes. Сверхмощная обтекаемая модель дебютирует уже в ближайшее время.

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Скорее всего, электромобиль Mercedes назовут AMG GT XX. Его основными конкурентами станут Porsche Taycan, Audi e-tron GT и Tesla Model S Plaid. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Официальный тизер Mercedes-AMG GT XX официальный тизер Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Электрокар разрабатывают в спортивном подразделении Mercedes AMG. Судя по изображениям, он отличается элегантным обтекаемым силуэтом с изогнутой крышей и высокой оконной линией. Широкая "пасть" решетки радиатора сочетается с каплевидными фарами.

Сзади установили дисплей, на который выводятся надписи Фото: cochespias.net

Сзади между круглыми фонарями установили дисплей, на который можно выводить приветствия или предупреждения. Также новый Mercedes-AMG GT XX получил выдвижное антикрыло, а заднего стекла у него нет.

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В салоне установили руль-штурвал и два больших дисплея на передней панели. Сиденья разделены высокой консолью.

В салоне установлен руль-штурвал Фото: cochespias.net

В основе электрокара лежит новая платформа AMG.EV с 800-вольтным оборудованием, которое обеспечивает сверхбыструю зарядку. Топовая модификация получит силовую установку мощностью примерно 1000 сил. Кроме того, авто оснастят управляемыми задними колесами, пневмоподвеской и активными стабилизаторами.

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