Новий 1000-сильний електромобіль Mercedes показали до презентації (фото)

В інтернет потрапили офіційні та шпигунські зображення нового спортивного електрокара Mercedes. Надпотужна обтічна модель дебютує вже найближчим часом.

Related video

Скоріше за все, електромобіль Mercedes назвуть AMG GT XX. Його основними конкурентами стануть Porsche Taycan, Audi e-tron GT та Tesla Model S Plaid. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Офіційний тизер Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Електрокар розробляють у спортивному підрозділі Mercedes AMG. Судячи із зображень, він вирізняється елегантним обтічним силуетом із вигнутим дахом та високою віконною лінією. Широка "паща" решітки радіатора поєднується із крапле видними фарами.

Ззаду встановили дисплей, на який виводяться написи Фото: cochespias.net

Ззаду між круглими ліхтарями встановили дисплей, на який можна виводити привітання чи попередження. Також новий Mercedes-AMG GT XX отримав висувне антикрило, а заднього скла в нього немає.

Важливо

730 сил і велике антикрило: у Києві помітили рідкісний заряджений суперкар Mercedes (фото)

У салоні встановили кермо-штурвал та два великі дисплеї на передній панелі. Сидіння розділені високою консоллю.

У салоні встановлено кермо-штурвал Фото: cochespias.net

В основі електрокара лежить нова платформа AMG.EV із 800-вольтним обладнанням, яке забезпечує надшвидку зарядку. Топова модифікація отримає силову установку потужністю приблизно 1000 сил. Крім того, авто оснастять керованими задніми колесами, пневмопідвіскою та активними стабілізаторами.

До речі, нещодавно в Києві помітили новий електромобіль від Volvo без заднього скла.

Також Фокус розповідав про оригінальний 820-сильний кабріолет "Гелендваген".