Превращаются в "кирпичи": китайский автопроизводитель начал блокировать свои машины в РФ

Китайская корпорация Li Xiang начала блокировать свои автомобили на территории России. В машинах перестают функционировать абсолютно все системы.

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Таким образом в Li Xiang решили бороться с "серым" импортом. Большинство машин, которые продаются под брендом Li Auto, попали в РФ путем так называемого "параллельного" импорта, то есть неофициально. Об этом сообщает издание "Известия".

О блокировке авто заявил один из российских "серых" дилеров. Проблемы начали возникать у гибридов Li Auto, выпущенных начиная с мая этого года.

После установки SIM-карты программное обеспечение обновляется до версии 7.4 и авто фактически превращается в "кирпич". Все блоки машины перестают отвечать.

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В обновление встроен функционал для борьбы с "серым" импортом. В следующей версии программного обеспечения планируют исправить проблему для машин, которые еще не обновились, однако уже заблокированным Li Auto оно не поможет.

Не исключено, что владельцам придется обращаться к официальному импортеру и разблокировать авто за деньги. Пока же представители "серых" дилеров смогли добиться того, чтобы гибриды Li Auto ездили, однако их мультимедийная система остается выключенной.

Кстати, это не первый подобный случай, ведь ранее о намерении блокировать неофициальные авто в РФ заявляли представители Zeekr.

Также Фокус рассказывал, что в России предлагают приравнять логотип Renault к фашистской символике.