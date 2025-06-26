Перетворюються на "цеглини": китайський автовиробник почав блокувати свої машини в РФ

Китайська корпорація Li Xiang почала блокувати свої автомобілі на території Росії. У машинах перестають функціонувати абсолютно всі системи.

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Таким чином у Li Xiang вирішили боротися із "сірим" імпортом. Більшість машин, які продаються під брендом Li Auto, потрапили до РФ шляхом так званого "паралельного" імпорту, тобто неофіційно. Про це повідомляє видання "Известия".

Про блокування авто заявив один із російських "сірих" дилерів. Проблеми почали виникати в гібридів Li Auto, випущених починаючи з травня цього року.

Після встановлення SIM-карти програмне забезпечення оновлюється до версії 7.4 і авто фактично перетворюється на "цеглину". Усі блоки машини перестають відповідати.

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В оновлення вбудовано функціонал для боротьби із "сірим" імпортом. В наступній версії програмного забезпечення планують виправити проблему для машин, які ще не обновилися, проте вже заблокованим Li Auto воно не допоможе.

Не виключено, що власникам доведеться звертатися до офіційного імпортера і розблоковувати авто за гроші. Поки ж представники "сірих" дилерів змогли добитися того, щоб гібриди Li Auto їздили, проте їх мультимедійна система залишається вимкнутою.

До речі, це не перший подібний випадок, адже раніше про намір блокувати неофіційні авто в РФ заявляли представники Zeekr.

Також Фокус розповідав, що в Росії пропонують прирівняти логотип Renault до фашистської символіки.