В Италии презентовали недорогой спортивный электромобиль с оригинальным дизайном (фото)

Линейку Lancia Ypsilon 2025 пополнила заряженная версия HF. Мощный компактный хэтчбек является электромобилем.

Related video

Новая Lancia Ypsilon HF дебютировала на итальянском автодроме в Балокко и поступит в продажу с осени. Ее подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Электрокар получил 280-сильную установку Фото: Stellantis

Электромобиль Lancia Ypsilon HF получил силовую установку, знакомую по новым Abarth 600E, Alfa Romeo Junior Veloce и Peugeot 208 GTi. Мотор развивает 280 л. с. и 345 Нм.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Батарея емкостью 54 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 370 км.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с Фото: Stellantis

Хэтчбек Lancia Ypsilon HF получил спортивный дифференциал Torsen, более жесткую спортивную подвеску и передние тормоза Alcon диаметром 355 мм. Авто занизили на 20 мм, а его колею расширили на 30 мм.

Важно

В Украине появился новый семиместный кроссовер Peugeot — комплектации и цены (фото)

Электромобиль Lancia Ypsilon HF сохранил необычный дизайн. Отличить его от стандартной модели можно по более агрессивным бамперам, обвесу и диффузору. Кроме того, установлены оригинальные 18-дюймовые диски.

В салоне изменили отделку Фото: Stellantis

В салоне установлены спортивные сиденья, а у дисплеев изменена графика. Также новая Lancia Ypsilon HF отличается особой отделкой и металлическими накладками на педали.

Хэтчбек получил спортивные сиденья Фото: Stellantis

На кузове и в интерьере появились логотипы HF со слоном. Комплектация Lancia Ypsilon HF включает климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и набор систем безопасности.

Между прочим, недавно дебютировал экстремальный заряженный Volkswagen Golf мощностью 325 л.с.

Также Фокус рассказывал о сверхмощном электромобиле Mercedes на 1360 сил.