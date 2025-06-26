В Італії презентували недорогий спортивний електромобіль із оригінальним дизайном (фото)

Лінійку Lancia Ypsilon 2025 поповнила заряджена версія HF. Потужний компактний хетчбек є електромобілем.

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Нова Lancia Ypsilon HF дебютувала на італійському автодромі в Балокко та надійде в продаж із осені. Її подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Електрокар отримав 280-сильну установку Фото: Stellantis

Електромобіль Lancia Ypsilon HF отримав силову установку, знайому за новими Abarth 600E, Alfa Romeo Junior Veloce та Peugeot 208 GTi. Мотор розвиває 280 к. с. та 345 Нм.

Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Батарея ємністю 54 кВт∙год забезпечує запас ходу в 370 км.

Розгін до 100 км/год займає 5,6 с Фото: Stellantis

Хетчбек Lancia Ypsilon HF отримав спортивний диференціал Torsen, жорсткішу спортивну підвіску та передні гальма Alcon діаметром 355 мм. Авто занизили на 20 мм, а його колію розширили на 30 мм.

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Електромобіль Lancia Ypsilon HF зберіг незвичний дизайн. Відрізнити його від стандартної моделі можна за агресивнішими бамперами, обвісом та дифузором. Крім того, встановлено оригінальні 18-дюймові диски.

У салоні змінили оздоблення Фото: Stellantis

У салоні встановлено спортивні сидіння, а в дисплеїв змінено графіку. Також нова Lancia Ypsilon HF вирізняється особливим оздобленням та металічними накладками на педалі.

Хетчбек отримав спортивні сидіння Фото: Stellantis

На кузові та в інтер’єрі з’явилися логотипи HF зі слоном. Комплектація Lancia Ypsilon HF включає клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду та набір систем безпеки.

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