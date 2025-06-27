Британское качество: премиальное авто завелось и поехало после полвека простоя (видео)

В Швеции вернули к жизни винтажный седан Rover P4 1954 года. Представительское авто не выезжало на дороги более 50 лет.

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Как ни странно, Rover P4 довольно неплохо сохранился и способен самостоятельно передвигаться. О находке рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Hampus Granström.

Этот седан Rover P4 эксплуатировали до 1969 года, а затем поставили в сарай и забыли о нем. Хотя зимы в Швеции суровые, автомобиль находится в неплохом состоянии.

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Конечно, Rover P4 покрылся слоем грязи, однако ржавчины на кузове немного. Салон седана на удивление хорошо сохранился.

Rover 90 хорошо сохранился и почти не заржавел Фото: скриншот / YouTube

Мало того, после несложного обслуживания двигатель Rover P4 завелся — нужно было лишь прочистить карбюратор, заменить аккумулятор и высоковольтные провода к свечам зажигания. Автомобиль сам доехал до мойки.

Салон Rover P4 в неплохом состоянии Фото: скриншот / YouTube

После того, как Rover P4 отчистили, его выставили в местном строительном супермаркете и сейчас автомобилю ищут нового владельца.

Двигатель Rover без проблем завелся Фото: скриншот / YouTube

Rover P4 — довольно редкая премиальная модель, которая выпускалась с 1949 по 1964 год. Конкретно этот седан относится к топовой версии Rover 90 (1953-1959 гг.) с 2,6-литровой 90-сильной шестеркой. Новым он мог развить 145 км/ч.

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