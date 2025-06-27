Британська якість: преміальне авто завелося і поїхало після пів століття простою (відео)

У Швеції повернули до життя вінтажний седан Rover P4 1954 року. Представницьке авто не виїжджав на дороги понад 50 років.

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Як не дивно, Rover P4 досить непогано зберігся і здатен самостійно пересуватися. Про знахідку розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Hampus Granström.

Цей седан Rover P4 експлуатували до 1969 року, а потім поставили в сарай і забули про нього. Хоча зими у Швеції суворі, автомобіль перебуває в непоганому стані.

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Звісно, Rover P4 покрився шаром бруду, проте іржі на кузові небагато. Салон седана на диво добре зберігся.

Rover 90 добре зберігся і майже не заіржавів Фото: скриншот / YouTube

Мало того, після нескладного обслуговування двигун Rover P4 завівся – потрібно було лише прочистити карбюратор, замінити акумулятор та високовольтні дроти до свічок запалювання. Автомобіль сам доїхав до мийки.

Салон Rover P4 у непоганому стані Фото: скриншот / YouTube

Після того, як Rover P4 відчистили, його виставили в місцевому будівельному супермаркеті і зараз автомобілю шукають нового власника.

Двигун Rover без проблем завівся Фото: скриншот / YouTube

Rover P4 – доволі рідкісна преміальна модель, яку випускали з 1949 по 1964 рік. Конкретно цей седан належить до топової версії Rover 90 (1953-1959 рр.) із 2,6-літровою 90-сильною шісткою. Новим він міг розвинути 145 км/год.

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