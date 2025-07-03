Это может убить кондиционер в авто в жару и холод: 5 простых правил для водителей

Когда на улице столбики термометров показывают +30 и выше, кондиционер в машине становится настоящим спасением. Чтобы он дольше служил и не подвел в нужный момент, необходимо соблюдать несколько простых правил.

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Чтобы автовладельцам не пришлось тратить значительные средства на сломавшийся кондиционер, ресурс UaMotors назвал простые правила, которые помогут сберечь дорогостоящую технику.

Не включайте кондиционер при:

температуре ниже нуля

Во время низких температур компрессор кондиционера не рассчитан на работу. Более того, влага внутри системы может замерзнуть и повредить либо трубку, либо компрессор.

Если у автомобиля нет системы подогрева кондиционера, лучше дождаться, пока температура за окном пойдет в плюсовое значение.

сразу после запуска двигателя

Даже если на улице зной и нечем дышать, а в машине духовка и хочется сразу же включить кондиционер, не стоит этого делать, поскольку дополнительная нагрузка в первые минуты работы мотора снижает его эффективность и чревата преждевременным износом деталей. Особенно это касается подержанных авто.

при перегреве двигателя

Горящий индикатор перегрева на приборной панели уже говорит о том, что система охлаждения воздуха работает на грани возможности, а включенный кондиционер усугубит ситуацию. Лучше остановить авто и дать мотору остыть.

при наборе скорости или на крутых подъемах

Если кондиционер включить в любой из этих ситуаций, он ослабит мощность двигателя, перетянув часть ее на себя, и это может представлять опасность, особенно при выполнении маневра обгона.

Регулярная чистка кондиционера

Как и кондиционер для дома, автомобильный также требует обслуживания, ухода и профилактики. Необходимо планово проверять его и чистить фильтры, чтобы загрязненный кондиционер не стал рассадником бактерий, источником неприятного запаха и прочих проблем со здоровьем.

Если наблюдается сбой работы кондиционера или непонятные звуки, лучше проверить кондиционер на СТО, чтобы избежать утечки фреона и других поломок, которые потом повлекут дорогостоящий ремонт.

Ранее Фокус писал, какие три вещи могут стать опасными, если оставить их в жару в салоне авто. Мы также рассказывали, как правильно выбрать кондиционер.