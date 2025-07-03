Це може вбити кондиціонер в авто у спеку та холод: 5 простих правил для водіїв

Коли на вулиці стовпчики термометрів показують +30 і вище, кондиціонер у машині стає справжнім порятунком. Щоб він довше служив і не підвів у потрібний момент, необхідно дотримуватися кількох простих правил.

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Щоб автовласникам не довелося витрачати значні кошти на зламаний кондиціонер, ресурс UaMotors назвав прості правила, які допоможуть зберегти дорогу техніку.

Не вмикайте кондиціонер у таких випадках:

температура нижче нуля

Під час низьких температур компресор кондиціонера не розрахований на роботу. Ба більше, волога всередині системи може замерзнути і пошкодити або трубку, або компресор.

Якщо в автомобіля немає системи підігріву кондиціонера, краще дочекатися, поки температура за вікном піде в плюсове значення.

відразу після запуску двигуна

Навіть якщо на вулиці спека і нічим дихати, а в машині духовка і хочеться одразу ж увімкнути кондиціонер, не варто цього робити, оскільки додаткове навантаження в перші хвилини роботи мотора знижує його ефективність і загрожує передчасним зносом деталей. Особливо це стосується старих авто.

у разі перегріву двигуна

Індикатор перегріву на приладовій панелі, який горить, уже свідчить про те, що система охолодження повітря працює на межі можливості, а ввімкнений кондиціонер погіршить ситуацію. Краще зупинити авто і дати мотору охолонути.

під час набору швидкості або на крутих підйомах

Якщо кондиціонер увімкнути в будь-якій із цих ситуацій, він послабить потужність двигуна, перетягнувши частину її на себе, і це може становити небезпеку, особливо під час виконання маневру обгону.

Регулярне чищення кондиціонера

Як і кондиціонер для дому, автомобільний також потребує обслуговування, догляду та профілактики. Необхідно планово перевіряти його і чистити фільтри, щоб забруднений кондиціонер не став розсадником бактерій, джерелом неприємного запаху та інших проблем зі здоров'ям.

Якщо спостерігається збій роботи кондиціонера або незрозумілі звуки, краще перевірити кондиціонер на СТО, щоб уникнути витоку фреону та інших поломок, які потім спричинять дорогий ремонт.

Раніше Фокус писав, які три речі можуть стати небезпечними, якщо залишити їх у спеку в салоні авто. Ми також розповідали, як правильно вибрати кондиціонер.