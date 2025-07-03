Компания Dodge отзывает тысячи электромобилей Charger, потому что они оказались "слишком тихими"

Автомобилестроительная компания Dodge отзывает 8 390 автомобилей модели Charger Daytona 2024-2025 годов выпуска, потому что они во время движения не издают никаких звуков. Федеральное законодательство США требует, чтобы электромобили создавали заметный звук для предупреждения пешеходов и других водителей о приближении транспорта.

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Электромобили значительно тише автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поэтому в них встраивают специальные усилители, которые воспроизводят предупредительный звук во время движения. Motor1 пишет, что усилители ряда электрокаров Dodge, вероятно, не издают никаких звуков вообще.

Согласно сообщению об отзыве, автомобили в период с 30 апреля 2024 года по 18 марта 2025 года Dodge выпустила электромобили с усилителями, которые могли иметь "неполную загрузку программного обеспечения, что может препятствовать излучению внешнего звука".

Для имитации звуков двигателя V-8 в электрокарах Dodge разработали выхлопную систему Fratzonic Chambered Exhaust, использующую встроенные в заднем бампере динамики. Впрочем, даже когда эта система выключена, Charger по американскому закону должен издавать определенный звук на низких скоростях.

Производитель начал расследовать проблему 17 апреля, обсуждал ее с инженерами и поставщиком, изучил полевые записи и записи обслуживания клиентов и пересмотрел гарантийные данные. По итогам расследования 6 июня в Dodge решили добровольно отозвать "тихие" автомобили.

По словам журналиста, владельцы начнут получать уведомления об отзыве автомобилей из-за несоответствия федеральным стандартам безопасности автотранспортных средств с 10 июля. Дилер осмотрит электрокары и обновит программное обеспечение усилителей, если они не будут выдавать необходимый звук.

Напомним, 1 июля СМИ писали, что BMW отзывает более 70 тысяч электрокаров из-за проблемы с программным обеспечением, из-за которой они могут на ходу терять мощность.

В июне водитель из Китая рассказывал журналистам, что электромобиль Xiaomi постоянно "будит" его, потому что из-за узкого разреза глаз думает, что он уснул во время движения.