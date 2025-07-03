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Авто

Компанія Dodge відкликає тисячі електромобілів Charger, бо вони виявилися "занадто тихими"

Dodge відкликає Charger Daytona через занизький рівень шуму
Компанія Dodge відкликає 8 390 електромобілів 2024-2025 років випуску через занизький рівень шуму | Фото: Wikipedia / HJUdall

Автомобілебудівна компанія Dodge відкликає 8 390 автомобілів моделі Charger Daytona 2024-2025 років випуску, бо вони під час руху не видають жодних звуків. Федеральне законодавство США вимагає, щоб електромобілі створювали помітний звук для попередження пішоходів й інших водіїв про наближення транспорту.

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Електромобілі значно тихіші за автівки з двигунами внутрішнього згоряння, тому в них вбудовують спеціальні підсилювачі, які відтворюють попереджувальний звук під час руху. Motor1 пише, що підсилювачі низки електрокарів Dodge, ймовірно, не видають жодних звуків взагалі.

Згідно з повідомленням про відкликання, автомобілі в період з 30 квітня 2024 року по 18 березня 2025 року Dodge випустила електромобілі з підсилювачами, які могли мати "неповне завантаження програмного забезпечення, що може перешкоджати випромінюванню зовнішнього звуку".

Для імітації звуків двигуна V-8 в електрокарах Dodge розробили вихлопну систему Fratzonic Chambered Exhaust, що використовує вбудовані в задньому бампері динаміки. Втім, навіть коли ця система вимкнена, Charger за американським законом повинен видавати певний звук на низьких швидкостях.

Виробник почав розслідувати проблему 17 квітня, обговорював її з інженерами та постачальником, вивчив польові записи та записи обслуговування клієнтів і переглянув гарантійні дані. За підсумками розслідування 6 червня в Dodge вирішили добровільно відкликати "тихі" автомобілі.

За словами журналіста, власники почнуть отримувати повідомлення про відклик автівок через невідповідність федеральним стандартам безпеки автотранспортних засобів з 10 липня. Дилер огляне електрокари та оновить програмне забезпечення підсилювачів, якщо вони не видаватимуть необхідний звук.

Нагадаємо, 1 липня ЗМІ писали, що BMW відкликає понад 70 тисяч електрокарів через проблему з програмним забезпеченням, через яку вони можуть на ходу втрачати потужність.

У червні водій з Китаю розповідав журналістам, що електромобіль Xiaomi постійно "будить" його, бо через вузький розріз очей думає, що він заснув під час руху.