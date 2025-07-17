General Motors показали электрифицированный седан с запасом хода более 1000 км (видео)
Опубликованы первые фото Buick Electra L7. Элегантный электрифицированный седан по цене Camry получит мощную 500-сильную установку.
Новый Buick Electra L7 выйдет на рынок в четвертом квартале нынешнего года. Он будет производиться на совместном предприятии SAIC-GM в Китае и там седан будет стоить 250 000 юаней ($34 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Buick Electra L7 — большой седан Е-класса с обтекаемым дизайном. В его внешности преобладают плавные линии. Авто имеет выраженный "нос", аркообразную крышу, тоненькие светодиодные фары и фонари.
Размеры Buick Electra L7:
- длина — 5032 мм;
- ширина — 1952 мм;
- высота — 1500 мм;
- колесная база — 3000 мм;
- масса — 2105 кг.
Салон Buick Electra L7 не показали, но отметили, что авто получит современную электронику и систему полуавтономного движения с лидаром.
Зато рассекретили характеристики авто. Новый Buick Electra L7 оснастили двумя электромоторами общей мощностью 502 л.с.
Кроме того, установлена 1,5-литровая бензиновая турбочетверка на 156 л. с., которая выполняет роль генератора и питает литий-железо-фосфатную батарею. Общий запас хода на бензине и электротяге составит не менее 1000 км. Позже ожидается и чисто электрическая версия Buick Electra L7.
Между прочим, электрифицированным стал и новый Chevrolet Captiva, который недавно показали.
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