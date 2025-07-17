General Motors показали електрифікований седан із запасом ходу понад 1000 км (відео)
Опубліковано перші фото Buick Electra L7. Елегантний електрифікований седан за ціною Camry отримає потужну 500-сильну установку.
Новий Buick Electra L7 вийде на ринок у четвертому кварталі нинішнього року. Його вироблятимуть на спільному підприємстві SAIC-GM у Китаї і там седан коштуватиме 250 000 юанів ($34 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Buick Electra L7 – великий седан Е-класу з обтічним дизайном. У його зовнішності переважають плавні лінії. Авто має виражений "ніс", аркоподібний дах, тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі.
Розміри Buick Electra L7:
- довжина — 5032 мм;
- ширина — 1952 мм;
- висота — 1500 мм;
- колісна база — 3000 мм;
- маса – 2105 кг.
Салон Buick Electra L7 не показали, але зазначили, що авто отримає сучасну електроніку та систему напівавтономного руху з лідаром.
Зате розсекретили характеристики авто. Новий Buick Electra L7 оснастили двома електромоторами загальною потужністю 502 к. с.
Крім того, встановлено 1,5-літрову бензинову турбочетвірку на 156 к. с., яка виконує роль генератора і живить літій-залізо-фосфатну батарею. Загальний запас ходу на бензині та електротязі складе щонайменше 1000 км. Пізніше очікується і чисто електрична версія Buick Electra L7.
Між іншим, електрифікованим став і новий Chevrolet Captiva, який нещодавно показали.
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