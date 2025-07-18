Эксклюзив во дворе: в старом поместье обнаружили редкие представительские авто (видео)
В США нашли коллекцию люксовых лимузинов Cadilllac Fleetwood 75. Очень редкие представительские авто не один год ржавеют под открытым небом во дворе частного дома.
Cadilllac Fleetwood 75 — настоящие раритеты, ведь выпускались очень малыми сериями и их использовали главы государств, миллионеры и звезды Голливуда. О находке рассказал на своем Youtube-канале блогер Шон Робертс.
За годы простоя на улице Cadilllac Fleetwood 75 покрылись ржавчиной. Впрочем, они не превратились в груды металла, поэтому восстановить их нетрудно.
Особенно ярким является Cadilllac Fleetwood 75 1960 года. 6,2-метровый заводской лимузин был одним из самых дорогих авто своего времени и вобрал новейшие технологии.
Лимузин Cadilllac оснащен кондиционером, усилителем руля, круиз-контролем, электроприводами, стеклоподъемников и сидений. Есть даже система переключения фар с ближнего света на дальний, чтобы не ослепить водителей встречных машин.
Cadilllac Fleetwood 75 1960 года оснащен 6,4-литровым 340-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Всего было изготовлено 832 таких лимузина.
Кроме того, во дворе стоят два более ранних Cadilllac Fleetwood 75 1957 года. Они несколько короче (6 м в длину) и оснащены 6,0-литровым V8 на 325 сил. Этих авто собрали всего 805.
Кстати, в Украине выставили на продажу отреставрированный Cadillac 1959 года.
Также Фокус рассказывал о кладбище редких американских ретроавто.