Эксклюзив во дворе: в старом поместье обнаружили редкие представительские авто (видео)

В США нашли коллекцию люксовых лимузинов Cadilllac Fleetwood 75. Очень редкие представительские авто не один год ржавеют под открытым небом во дворе частного дома.

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Cadilllac Fleetwood 75 — настоящие раритеты, ведь выпускались очень малыми сериями и их использовали главы государств, миллионеры и звезды Голливуда. О находке рассказал на своем Youtube-канале блогер Шон Робертс.

За годы простоя на улице Cadilllac Fleetwood 75 покрылись ржавчиной. Впрочем, они не превратились в груды металла, поэтому восстановить их нетрудно.

Особенно ярким является Cadilllac Fleetwood 75 1960 года. 6,2-метровый заводской лимузин был одним из самых дорогих авто своего времени и вобрал новейшие технологии.

Cadillac Fleetwood 75 1960 года Фото: скриншот / YouTube

Лимузин Cadilllac оснащен кондиционером, усилителем руля, круиз-контролем, электроприводами, стеклоподъемников и сидений. Есть даже система переключения фар с ближнего света на дальний, чтобы не ослепить водителей встречных машин.

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Cadilllac Fleetwood 75 1960 года оснащен 6,4-литровым 340-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Всего было изготовлено 832 таких лимузина.

Cadillac Fleetwood 75 1957 года Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, во дворе стоят два более ранних Cadilllac Fleetwood 75 1957 года. Они несколько короче (6 м в длину) и оснащены 6,0-литровым V8 на 325 сил. Этих авто собрали всего 805.

Кстати, в Украине выставили на продажу отреставрированный Cadillac 1959 года.

Также Фокус рассказывал о кладбище редких американских ретроавто.