Ексклюзив у дворі: у старому маєтку виявили рідкісні представницькі авто (відео)

У США знайшли колекцію люксових лімузинів Cadilllac Fleetwood 75. Дуже рідкісні представницькі авто не один рік іржавіють просто неба у дворі приватного будинку.

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Cadilllac Fleetwood 75 — справжні раритети, адже випускалися дуже малими серіями і їх використовували глави держав, мільйонери та зірки Голлівуду. Про знахідку розповів на своєму Youtube-каналі блогер Шон Робертс.

За роки простою надворі Cadilllac Fleetwood 75 покрилися іржею. Утім, вони не перетворилися на купи металу, тому відновити їх неважко.

Особливо яскравим є Cadilllac Fleetwood 75 1960 року. 6,2-метровий заводський лімузин був одним із найдорожчих авто свого часу і увібрав найновіші технології.

Cadillac Fleetwood 75 1960 року Фото: скриншот / YouTube

Лімузин Cadilllac оснащений кондиціонером, підсилювачем керма, круїз-контролем, електроприводами, склопідйомників та сидінь. Є навіть система перемикання фар із ближнього світла на дальнє, аби не осліпити водіїв зустрічних машин.

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Cadilllac Fleetwood 75 1960 року оснащений 6,4-літровим 340-сильним V8 та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Усього виготовили 832 таких лімузини.

Cadillac Fleetwood 75 1957 року Фото: скриншот / YouTube

Крім того, у дворі стоять два більш ранніх Cadilllac Fleetwood 75 1957 року. Вони дещо коротші (6 м завдовжки) і оснащені 6,0-літровим V8 на 325 сил. Цих авто зібрали всього 805.

До речі, в Україні виставили на продаж відреставрований Cadillac 1959 року.

Також Фокус розповідав про кладовище рідкісних американських ретроавто.