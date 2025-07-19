Раритет из 90-х: в Украине заметили малоизвестный спорткар Mitsubishi (фото)

В Одессе сфотографировали Mitsubishi FTO 1994 года. Компактное спортивное купе является настоящим раритетом в Украине.

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Купе Mitsubishi FTO создано специально для японского рынка и выпускалось только с рулем справа. В Украине совсем немного таких авто. Фото Mitsubishi FTO опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Mitsubishi FTO выпускали с 1994 по 2000 год и всего собрали 36 805 авто. Купе построили на переднеприводной платформе седана Mitsubishi Lancer. Модель даже стала автомобилем 1994 года в Японии.

Авто оснащено 2,0-литровым V6 Фото: Topcars UA

4,3-метровое авто отличается нестандартным дизайном, в котором сочетаются плавные линии и грани. Именно это авто получило аэродинамический пакет с обвесом и антикрылом.

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Спорткар Mitsubishi FTO оснащен 2,0-литровым V6. Этот двигатель выпускался в версиях на 170 и 200 л. с. Более мощная модификация купе способна разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 225 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Mitsubishi

В салоне установили спортивные кресла. Для своего времени модель была достаточно инновационная. Для Mitsubishi FTO предлагали ксеноновые фары, климат-контроль, ABS, систему контроля тяги, самоблокирующийся дифференциал и амортизаторы Öhlins.

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