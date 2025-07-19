Раритет із 90-х: в Україні помітили маловідомий спорткар Mitsubishi (фото)

В Одесі сфотографували Mitsubishi FTO 1994 року. Компактне спортивне купе є справжнім раритетом в Україні.

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Купе Mitsubishi FTO створене спеціально для японського ринку і випускалося лише з кермом праворуч. В Україні зовсім небагато таких авто. Фото Mitsubishi FTO опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Mitsubishi FTO випускали з 1994 по 2000 рік і всього зібрали 36 805 авто. Купе збудували на передньопривідній платформі седана Mitsubishi Lancer. Модель навіть стала автомобілем 1994 року в Японії.

Авто оснащене 2,0-літровим V6 Фото: Topcars UA

4,3-метрове авто вирізняється нестандартним дизайном, в якому поєднуються плавні лінії та грані. Конкретно це авто отримало аеродинамічний пакет з обвісом та антикрилом.

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Спорткар Mitsubishi FTO оснащений 2,0-літровим V6. Цей двигун випускали у версіях на 170 та 200 к. с. Потужніша модифікація купе здатна розігнатися до 100 км/год за 7,5 с та розвинути 225 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Mitsubishi

У салоні встановили спортивні крісла. Для свого часу модель була досить інноваційна. Для Mitsubishi FTO пропонували ксенонові фари, клімат-контроль, ABS, систему контролю тяги, самоблокувальний диференціал та амортизатори Öhlins.

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