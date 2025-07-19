Льготы на ввоз электромобилей в Украину: Гетманцев сказал, когда отменят налоговые скидки

Льготы по оплате НДС на ввоз электрокаров действует в Украине до конца 2025 года. Продлевать этот период власти не будут.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев советует украинцам покупать электрокары до конца года.

"Если есть время, возможности и вдохновение — приобретайте до конца года", — отметил депутат.

Одновременно он обратился к импортерам электрокаров, которые "оказались упорными экоактивистами".

"Нет, льгота продлена не будет. Без вариантов. Прекратите посылать гонцов и лоббировать это вредное решение", — заметил нардеп.

Гетманцев призвал к порядочности во время войны, когда украинцы "каждую копейку собирают на армию". По его мнению, в таких условиях не нужно обсуждать вопрос об освобождении от НДС на дорогие товары.

По действующему законодательству импортеры электромобилей освобождены от уплаты пошлины в размере 10% от стоимости авто и НДС в 20%. Акциз платится по минимальной ставке – примерно €1 за 1 кВт/ч емкости батареи.

Напомним, компания MG представит на рынке Европы два новых электрокара — седан MG IM5 и кроссовер IM6 мощностью до 750 лошадиных сил.

Фокус также составил подборку самых популярных в Украине авто из Китая в 2025 году. В первом полугодии украинцы поставили на учет 7318 китайских авто.