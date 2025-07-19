Пільги на ввезення електромобілів в Україну: Гетманцев сказав, коли скасують податкові знижки

Пільги з оплати ПДВ на ввезення електрокарів діють в Україні до кінця 2025 року. Продовжувати цей період влада не буде.

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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев радить українцям купувати електрокари до кінця року.

"Якщо є час, можливості та натхнення — купуйте до кінця року", — зазначив депутат.

Одночасно він звернувся до імпортерів електрокарів, які "виявилися завзятими екоактивістами".

"Ні, пільги продовжено не буде. Без варіантів. Припиніть посилати гінців і лобіювати це шкідливе рішення", — зауважив нардеп.

Гетманцев закликав до порядності під час війни, коли українці "кожну копійку збирають на армію". На його думку, в таких умовах не потрібно обговорювати питання про звільнення від ПДВ на дорогі товари.

За чинним законодавством імпортери електромобілів звільнені від сплати мита в розмірі 10% від вартості авто і ПДВ у 20%. Акциз сплачується за мінімальною ставкою — приблизно €1 за 1 кВт/год ємності батареї.

Нагадаємо, компанія MG представить на ринку Європи два нових електрокари — седан MG IM5 і кросовер IM6 потужністю до 750 кінських сил.

Фокус також склав добірку найпопулярніших в Україні авто з Китаю у 2025 році. У першому півріччі українці поставили на облік 7318 китайських авто.