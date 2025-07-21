Десятки новеньких Chevrolet Corvette C8 разрезали пополам пилой на заводе (фото)

В США оригинальным способом утилизировали новые Chevrolet Corvette C8. Дефектные спорткары разрезали пополам обычными электрическими пилами.

Related video

Chevrolet Corvette C8 пришлось уничтожить, ведь их не допустили к эксплуатации. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Дело в том, что в конце 2021 года завод в Боулинг-Грин (штат Кентукки), где выпускают Chevrolet Corvette, попал под удар сразу нескольких торнадо. Пострадало не только само предприятие — повреждения получили и автомобили, которые в то время находились на конвейере и паркинге.

Спорткары разрезали пополам Фото: carscoops.com

Изначально Chevrolet Corvette планировали отремонтировать, однако после обследования оказалось, что ряд машин восстанавливать невыгодно. В конце концов было принято решение уничтожить их.

Важно

Пролетел 33 метра: Chevrolet Corvette прыгнул с трамплина и поехал дальше (видео)

Как ни странно, спорткары не пустили под пресс. Вместо этого их разрезают электрическими сабельными пилами, сняв перед этим ряд комплектующих. Рабочий Брэндон Вудли, который занимался утилизацией, отметил, что VIN-номер авто при этом удаляют, поэтому даже если приобрести две части машины (это теоретически возможно) и соединить их, то ездить на таком Corvette будет незаконно.

Уничтоженные авто не подлежат восстановлению Фото: carscoops.com

Практика подобного уничтожения относительно свежих авто достаточно распространена. Утилизации нередко подлежат тестовые прототипы, а также машины, которые снимают в кино или рекламе.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом кроссовере Chevrolet на базе Aveo.

Также мы писали, что в Украине на СТО заехал горящий BMW.