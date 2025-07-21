Десятки новеньких Chevrolet Corvette C8 розрізали навпіл пилкою на заводі (фото)

У США в оригінальний спосіб утилізували нові Chevrolet Corvette C8. Дефектні спорткари розрізали навпіл звичайними електричними пилками.

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Chevrolet Corvette C8 довелося знищити, адже їх не допустили до експлуатації. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Річ у тім, що в кінці 2021 року завод у Боулінг-Грін (штат Кентуккі), де випускають Chevrolet Corvette, потрапив під удар одразу кількох торнадо. Постраждало не лише саме підприємство — ушкодження отримали і автомобілі, які на той час перебували на конвеєрі та паркінгу.

Спорткари розрізали навпіл Фото: carscoops.com

Спочатку Chevrolet Corvette планували відремонтувати, проте після обстеження виявилося, що низку машин відновлювати невигідно. У кінці кінців було прийнято рішення знищити їх.

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Як не дивно, спорткари не пустили під прес. Натомість їх розрізають електричними шабельними пилками, знявши перед цим низку комплектуючих. Робітник Брендон Вудлі, який займався утилізацією, зазначив, що VIN-номер авто при цьому видаляють, тому навіть якщо придбати дві частини машини (це теоретично можливо) і з’єднати їх, то їздити на такому Corvette буде незаконно.

Знищені авто не підлягають відновлення Фото: carscoops.com

Практика подібного знищення відносно свіжих авто досить розповсюджена. Утилізації нерідко підлягають тестові прототипи, а також машини, які знімають у кіно чи рекламі.

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