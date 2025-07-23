Легенда 60-х: обнаружен 58-летний американский спорткар за $150 000 в новом состоянии (видео)

В США нашли идеально сохранившееся купе Chevrolet Camaro 1967 года в редкой заряженной версии Z28. Таких авто изготовили всего 602 и они очень ценятся коллекционерами.

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Капсула времени стала звездой взлета владельцев Chevrolet Camaro, ведь об автомобиле мало кто знал. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

За 58 лет купе Chevrolet Camaro Z28 проехало всего 21 тыс. км. Несколько десятилетий автомобиль простоял в гараже и не выезжал на дороги. Теперь эта капсула времени в коллекции давнего ценителя Camaro.

Спорткар прекрасно сохранился и даже имеет родные шины Фото: autoevolution.com

Chevrolet Camaro Z28 не реставрировали, однако он хорошо сохранился. Кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии. Авто даже имеет родные шины.

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Конкретно это авто — 50-е из 602 выпущенных Chevrolet Camaro Z28 1967 года. Его цена составляет минимум 150 000 долларов.

Авто несколько десятилетий стояло в гараже Фото: autoevolution.com

Chevrolet Camaro Z28 — особая версия спорткара. По сути, это серийный вариант гоночного авто из серии Trans-Am. Купе оснащено 4,9-литровым V8, который на бумаге развивает 290 л. с., а на самом деле — примерно 350 л. с. Мощность занизили, так как в 60-х в США от нее зависела стоимость страхового полиса для авто.

Chevrolet Camaro Z28 оснащен 4,9-литровым V8, который имеет 4,9-литровый V8 Фото: autoevolution.com

С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Camaro Z28 способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить 225 км/ч. Кроме того, спорткар получил спортивную подвеску и передние дисковые тормоза.

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