Легенда 60-х: виявлено 58-річний американський спорткар за $150 000 у новому стані (відео)

У США знайшли ідеально збережене купе Chevrolet Camaro 1967 року в рідкісній зарядженій версії Z28. Таких авто виготовили лише 602 і вони дуже цінуються колекціонерами.

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Капсула часу стала зіркою злету власників Chevrolet Camaro, адже про автомобіль мало хто знав. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

За 58 років купе Chevrolet Camaro Z28 проїхало лише 21 тис. км. Кілька десятиліть автомобіль простояв у гаражі і не виїжджав на дороги. Тепер ця капсула часу в колекції давнього поціновувала Camaro.

Спорткар чудово зберігся і навіть має рідні шини Фото: autoevolution.com

Chevrolet Camaro Z28 не реставрували, проте він добре зберігся. Кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані. Авто навіть має рідні шини.

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Конкретно це авто – 50-е із 602 випущених Chevrolet Camaro Z28 1967 року. Його ціна становить мінімум 150 000 доларів.

Авто кілька десятиліть стояло в гаражі Фото: autoevolution.com

Chevrolet Camaro Z28 – особлива версія спорткара. По суті, це серійний варіант гоночного авто із серії Trans-Am. Купе оснащене 4,9-літровим V8, який на папері розвиває 290 к. с., а насправді – приблизно 350 к. с. Потужність занизили, оскільки в 60-х у США від неї залежала вартість страхового полісу для авто.

Chevrolet Camaro Z28 оснащений 4,9-літровим V8 Фото: autoevolution.com

Із 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Camaro Z28 здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути 225 км/год. Крім того, спорткар отримав спортивну підвіску та передні дискові гальма.

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