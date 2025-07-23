Опасный рассадник бактерий: определена деталь авто, которую обычно никогда не чистят

Исследование показало, что на автомобильных ключах собирается больше бактерий, чем на телефоне или компьютерной клавиатуре. Значительная часть водителей никогда их не чистит.

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Ключи к автомобилю собирают на себе тысячи вредных микроорганизмов, которые человеческий глаз не способен увидеть. Об этом свидетельствует исследование, проведенное британским микробиологом Джо Латимером, сообщает сайт The Drive.

Результаты показали, что на автомобильных ключах собирается в среднем 241 бактерия на квадратный сантиметр площади. Это существенно больше, чем на телефоне (66) или клавиатуре компьютера (68), однако меньше, чем на сиденье унитаза (1100). Кроме того, на ключах встречается 31 различный тип грибков.

Автомобильные ключи мало кто чистит Фото: drive.com.au

Кроме того, исследование показало, что даже водители, которые старательно поддерживают авто в чистоте, нередко не уделяют никакого внимания ключам. Опрос 2000 автомобилистов показал, что 33% из них вообще не чистят ключи, а 49% — делают это раз в месяц или реже.

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Как чистить ключи автомобиля

Эксперты рекомендуют регулярно протирать ключи авто влажной салфеткой или тряпкой, смоченной в мыльной воде. Если грязь глубоко въелась, то можно аккуратно удалить ее с помощью зубочистки, смоченной в спирте. Запрещено использовать бытовую химию или погружать ключи или брелок в воду, ведь это может повредить электрооборудование.

Между прочим, ключи — не самая грязная деталь авто, ведь в салоне есть место, где бактерий больше, чем в общественном туалете.

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