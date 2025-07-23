Небезпечний розсадник бактерій: визначено деталь авто, яку зазвичай ніколи не чистять
Дослідження показало, що на автомобільних ключах збирається більше бактерій, аніж на телефоні чи комп’ютерній клавіатурі. Значна частина водіїв ніколи їх не чистить.
Ключі до автомобіля збирають на собі тисячі шкідливих мікроорганізмів, які людське око не здатне побачити. Про це свідчить дослідження, проведене британським мікробіологом Джо Латімером, повідомляє сайт The Drive.
Результати показали, що на автомобільних ключах збирається у середньому 241 бактерія на квадратний сантиметр площі. Це суттєво більше, аніж на телефоні (66) чи клавіатурі комп’ютера (68), проте менше, аніж на сидінні унітаза (1100). Крім того, на ключах зустрічається 31 різний тип грибків.
Крім того, дослідження показало, що навіть, водії, які старанно підтримують авто в чистоті, нерідко не приділяють жодної уваги ключам. Опитування 2000 автомобілістів показало, що 33% з них взагалі не чистять ключі, а 49% — роблять це раз на місяць або рідше.
Як чистити ключі автомобіля
Експерти рекомендують регулярно протирати ключі авто вологою серветкою або ганчіркою, змоченою у мильній воді. Якщо бруд глибоко в’ївся, то можна акуратно видалити його з допомогою зубочистки, змоченої у спирті. Заборонено використовувати побутову хімію чи занурювати ключі або брелок у воду, адже це може пошкодити електрообладнання.
Між іншим, ключі — не найбрудніша деталь авто, адже в салоні є місце, де бактерій більше, аніж у громадському туалеті.
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