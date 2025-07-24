Никогда не меняли масло: обнаружен культовый спорткар 70-х с пробегом 3000 км (видео)
В США обнаружили Chevrolet Camaro 1974 года в новом состоянии. Знаменитое спортивное авто с мощным V8 за полвека проехало всего 3000 км.
Капсула времени приехала на слет владельцев Chevrolet Camaro в США и удивила посетителей своим состоянием. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Chevrolet Camaro в заряженной версии Z28 все время находился в одной семье, которая также хранит седан Chevrolet Caprice 1974 года. Спорткар новым в 1974 году купил отец нынешнего владельца. Авто почти не эксплуатировалось и хранилось в отапливаемом гараже, поэтому оно в отличном состоянии.
У Chevrolet Camaro Z28 идеальные не только кузов и салон, но и днище — на нем вообще нет ржавчины. Мало того, у автомобиля родные шины и залитое на заводе масло — его еще ни разу не заменяли.
Chevrolet Camaro Z28 в 1974 году был топовой заряженной версией купе. Изготовлено всего 13 800 таких автомобилей.
Спорткар Chevrolet Camaro Z28 1974 года оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 245 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить скорость более 200 км/ч.
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