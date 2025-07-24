Ніколи не міняли мастило: виявлено культовий спорткар 70-х із пробігом 3000 км (відео)

У США виявили Chevrolet Camaro 1974 року в новому стані. Знамените спортивне авто із потужним V8 за півсторіччя проїхало всього 3000 км.

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Капсула часу приїхала на зліт власників Chevrolet Camaro у США і здивувала відвідувачів своїм станом. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Chevrolet Camaro у зарядженій версії Z28 увесь час перебував у одній родині, яка також зберігає седан Chevrolet Caprice 1974 року. Спорткар новим у 1974 році купив батько нинішнього власника. Авто майже не експлуатувалося та зберігалося в опалюваному гаражі, тому воно в чудовому стані.

Автомобіль чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

В Chevrolet Camaro Z28 ідеальні не лише кузов та салон, але й днище – на ньому взагалі немає іржі. Мало того, в автомобіля рідні шини і залите на заводі мастило – його ще жодного разу не замінювали.

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Chevrolet Camaro Z28 у 1974 році був топовою зарядженою версією купе. Виготовлено лише 13 800 таких автомобілів.

У двигуні ніколи не міняли мастило Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Chevrolet Camaro Z28 1974 року оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 245 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

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