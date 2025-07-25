Самодельное ретро: в Украине скрестили люксовый BMW 90-х и ГАЗ-М20 "Победа" (фото)

Украинские мастера превратили седан BMW 7 Series в клон ГАЗ-М20. Авто сохранило мощный V8, климат-контроль и кожаный салон.

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Сейчас необычный гибрид BMW и "Победы" выставили на продажу за 10 999 долларов. Информация о нем появилась на сайте Auto.ria.

Этот седан BMW 7 Series 1994 года продается в Черкассах. Характерная изогнутая "корма", круглые фары и хромированная решетка радиатора сделали его похожим на классический ГАЗ-М20 "Победа". Также в авто заменили капот, передние и задние крылья. Обращают на себя внимание и узкие фонари.

Авто получило изогнутую заднюю часть Фото: auto.ria.com

Салон BMW 7 Series E32 фактически не изменился. Он отделан кожей и деревом, также клон "Победы" оснащен двухзонным климат-контролем, электростеклоподъемниками, усилителем руля и подогревом сидений.

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Для проекта был выбран седан BMW 730i, то есть под его капотом установлен 3,0-литровый V8 мощностью 218 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП. Указано, что пробег автомобиля составляет 330 тыс. км.

BMW 7 Series E32 сохранил климат-контроль и подогрев кресел Фото: auto.ria.com В отделке использована кожа Фото: auto.ria.com

Напомним, что ГАЗ-М20 "Победа" выпускался с 1946 по 1958 год и комплектовался 2,1-литровой 52-сильной четверкой. Всего собрали 236 тыс. этих авто. BMW 7 Series E32 производили с 1986 по 1994 год.

Между прочим, это не первый подобный проект в Украине. Существует также клон "Победы" на базе Mercedes CLK.

Также Фокус писал о лимитированном заряженном BMW на 495 сил в Украине.