Саморобне ретро: в Україні схрестили люксовий BMW 90-х та ГАЗ-М20 "Побєда" (фото)

Українські майстри перетворили седан BMW 7 Series на клон ГАЗ-М20. Авто зберегло потужний V8, клімат-контроль та шкіряний салон.

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Зараз незвичний гібрид BMW і "Побєди" виставили на продаж за 10 999 доларів. Інформація про нього з'явилася на сайті Auto.ria.

Цей седан BMW 7 Series 1994 року продається в Черкасах. Характерна вигнута "корма", круглі фари та хромована решітка радіатора зробили його схожим на класичний ГАЗ-М20 "Побєда". Також в авто замінили капот, передні і задні крила. Звертають на себе увагу і вузькі ліхтарі.

Авто отримало вигнуту задню частину Фото: auto.ria.com

Салон BMW 7 Series E32 фактично не змінився. Він оздоблений шкірою та деревом, також клон "Побєди" оснащений двозонним клімат-контролем, електросклопідіймачами, підсилювачем керма та підігрівом сидінь.

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Для проєкту обрали седан BMW 730i, тобто під його капотом встановлено 3,0-літровий V8 потужністю 218 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП. Зазначено, що пробіг автомобіля становить 330 тис. км.

BMW 7 Series E32 зберіг клімат-контроль і підігрів крісел Фото: auto.ria.com В оздобленні використано шкіру Фото: auto.ria.com

Нагадаємо, що ГАЗ-М20 "Побєда" випускали з 1946 по 1958 рік і комплектували 2,1-літровою 52-сильною четвіркою. Усього зібрали 236 тис. цих авто. BMW 7 Series E32 виробляли із 1986 по 1994 рік.

Між іншим, це не перший подібний проєкт в Україні. Існує також клон "Побєди" на базі Mercedes CLK.

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