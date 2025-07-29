Ретростиль и запас хода более 100 км: в США создали недорогой электробайк (фото)

Американский стартап Beachman представил оригинальный электрический мотоцикл '64. Он выдержан в ретростиле и имеет запас хода до 112 км.

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Название Beachman '64 говорит само за себя: новый электробайк выполнен в стилистике 60-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Beachman '64 — легкий электрический мотоцикл класса Café Racer. Как и положено подобным байкам, у него короткие крылья, узкие шины, низкий руль и небольшое седло.

Электрический мотоцикл стоит от $4800

За доплату доступны кожаные сумки для багажа. Вместе с тем, электробайк получил современную светодиодную оптику и цифровой щиток приборов.

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Электромотоцикл Beachman '64 оснащен мотор-колесом и способен развить скорость до 72 км/ч. Примечательно, что он получил даже специальный внедорожный режим. Дисковые тормоза установлены на обоих колесах.

Запас хода Beachman '64 достигает 112 км

На выбор предлагают аккумуляторные батареи емкостью 2,88 и 3,6 кВт∙ч: запас хода составляет 88 и 112 км, соответственно. Зарядка на 80% от домашней электросети занимает 3 часа.

Купить электробайк Beachman '64 можно по цене от 4800 долларов, то есть он стоит на уровне бюджетных бензиновых мотоциклов.

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