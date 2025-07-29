Ретростиль і запас ходу понад 100 км: у США створили недорогий електробайк (фото)

Американський стартап Beachman презентував оригінальний електричний мотоцикл ’64. Він витриманий у ретростилі та має запас ходу до 112 км.

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Назва Beachman ’64 говорить сама за себе: новий електробайк виконаний у стилістиці 60-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Beachman ’64 – легкий електричний мотоцикл класу Café Racer. Як і належить подібним байкам, у нього короткі крила, вузькі шини, низьке кермо та невелике сідло.

Електричний мотоцикл коштує від $4800

За доплату доступні шкіряні сумки для багажу. Разом із тим, електробайк отримав сучасну світлодіодну оптику та цифровий щиток приладів.

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Електромотоцикл Beachman ’64 оснащений мотор-колесом та здатен розвинути швидкість до 72 км/год. Примітно, що він отримав навіть спеціальний позашляховий режим. Дискові гальма встановлені на обох колесах.

Запас ходу Beachman '64 сягає 112 км

На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 2,88 та 3,6 кВт∙год: запас ходу складає 88 та 112 км, відповідно. Зарядка на 80% від домашньої електромережі займає 3 години.

Купити електробайк Beachman ’64 можна за ціною від 4800 доларів, тобто він коштує на рівні бюджетних бензинових мотоциклів.

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