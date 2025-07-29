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Авто

Ретростиль і запас ходу понад 100 км: у США створили недорогий електробайк (фото)

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Електробайк Beachman '64 виконаний у ретростилі

Американський стартап Beachman презентував оригінальний електричний мотоцикл ’64. Він витриманий у ретростилі та має запас ходу до 112 км.

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Назва Beachman ’64 говорить сама за себе: новий електробайк виконаний у стилістиці 60-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Beachman ’64 – легкий електричний мотоцикл класу Café Racer. Як і належить подібним байкам, у нього короткі крила, вузькі шини, низьке кермо та невелике сідло.

електричний мотоцикл
Електричний мотоцикл коштує від $4800

За доплату доступні шкіряні сумки для багажу. Разом із тим, електробайк отримав сучасну світлодіодну оптику та цифровий щиток приладів.

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Електромотоцикл Beachman ’64 оснащений мотор-колесом та здатен розвинути швидкість до 72 км/год. Примітно, що він отримав навіть спеціальний позашляховий режим. Дискові гальма встановлені на обох колесах.

електробайк Beachman
Запас ходу Beachman '64 сягає 112 км

На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 2,88 та 3,6 кВт∙год: запас ходу складає 88 та 112 км, відповідно. Зарядка на 80% від домашньої електромережі займає 3 години.

Купити електробайк Beachman ’64 можна за ціною від 4800 доларів, тобто він коштує на рівні бюджетних бензинових мотоциклів.

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