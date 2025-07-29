На мировой рынок выходит электрифицированный минивэн JAC с запасом хода 1150 км (фото)

Стартуют глобальные продажи нового JAC Traveler. Семейный минивэн богато оснащен и получил мощную электрифицированную установку на 376 сил.

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Минивэн JAC Traveler — экспортная версия модели Refine RF8, которую в Китае относят к премиум-сегменту. Ее подробности раскрыли на официальном сайте производителя.

Минивэн получил 376-сильную электрифицированную установку Фото: JAC

Первой страной, куда начали экспортировать новый JAC Traveler, стала Мексика. Там авто стоит от 899 000 песо ($47 750). Вскоре модель появится и в ряде других стран.

JAC Traveler — большой минивэн с коротким капотом, широкой решеткой радиатора и крупными фарами. Он получил 18-дюймовые диски и сдвижные двери с электроприводом.

На передней панели установили два экрана Фото: JAC

Размеры JAC Traveler:

длина — 5215 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1830 мм;

колесная база — 3100 мм.

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Салон JAC Traveler отделан кожей, которую разбавляют черные лакированные вставки. На передней панели установили два экрана. Минивэн является семиместным, причем кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, а передние сиденья получили массаж. Кроме того, комплектация включает раздельный климат-контроль и камеры кругового обзора.

Кресла второго ряда получили электропривод и вентиляцию Фото: JAC

Новый JAC Traveler оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которые суммарно развивают 376 л.с. Батарея на 27,6 кВт∙ч позволяет проехать 150 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1150 км.

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