На світовий ринок виходить електрифікований мінівен JAC із запасом ходу 1150 км (фото)
Стартують глобальні продажі нового JAC Traveler. Сімейний мінівен багато оснащений та отримав потужну електрифіковану установку на 376 сил.
Мінівен JAC Traveler — експортна версія моделі Refine RF8, яку в Китаї відносять до преміумсегменту. Її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.
Першою країною, куди почали експортувати новий JAC Traveler, стала Мексика. Там авто коштує від 899 000 песо ($47 750). Невдовзі модель з’явиться і в низці інших країн.
JAC Traveler – великий мінівен із коротким капотом, широкою решіткою радіатора та крупними фарами. Він отримав 18-дюймові диски та зсувні двері з електроприводом.
Розміри JAC Traveler:
- довжина – 5215 мм;
- ширина – 1895 мм;
- висота – 1830 мм;
- колісна база – 3100 мм.
Салон JAC Traveler оздоблений шкірою, яку розбавляють чорні лаковані вставки. На передній панелі встановили два екрани. Мінівен є семимісним, причому крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів та вентиляцію, а передні сидіння отримали масаж. Крім того, комплектація включає роздільний клімат-контроль та камери кругового огляду.
Новий JAC Traveler оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, які сумарно розвивають 376 к. с. Батарея на 27,6 кВт∙год дозволяє проїхати 150 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1150 км.
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