На світовий ринок виходить електрифікований мінівен JAC із запасом ходу 1150 км (фото)

Стартують глобальні продажі нового JAC Traveler. Сімейний мінівен багато оснащений та отримав потужну електрифіковану установку на 376 сил.

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Мінівен JAC Traveler — експортна версія моделі Refine RF8, яку в Китаї відносять до преміумсегменту. Її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.

Мінівен отримав 376-сильну електрифіковану установку Фото: JAC

Першою країною, куди почали експортувати новий JAC Traveler, стала Мексика. Там авто коштує від 899 000 песо ($47 750). Невдовзі модель з’явиться і в низці інших країн.

JAC Traveler – великий мінівен із коротким капотом, широкою решіткою радіатора та крупними фарами. Він отримав 18-дюймові диски та зсувні двері з електроприводом.

На передній панелі встановили два екрани Фото: JAC

Розміри JAC Traveler:

довжина – 5215 мм;

ширина – 1895 мм;

висота – 1830 мм;

колісна база – 3100 мм.

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Салон JAC Traveler оздоблений шкірою, яку розбавляють чорні лаковані вставки. На передній панелі встановили два екрани. Мінівен є семимісним, причому крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів та вентиляцію, а передні сидіння отримали масаж. Крім того, комплектація включає роздільний клімат-контроль та камери кругового огляду.

Крісла другого ряду отримали електропривід і вентиляцію Фото: JAC

Новий JAC Traveler оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, які сумарно розвивають 376 к. с. Батарея на 27,6 кВт∙год дозволяє проїхати 150 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1150 км.

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