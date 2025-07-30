На аукцион выставили редкий и малоизвестный электрокар Dodge 80-х (фото)
В США на аукционе будут продавать необычный Dodge Jet Electrica 1980 года. Бюджетная модель имеет электрическую установку.
Электромобиль Dodge Jet Electrica — настоящий раритет, ведь его выпускали мелкими сериями. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Mecum.
Стоит отметить, что электрокар не является разработкой Dodge. Его создала компания Jet Industries из Техаса, которая специализировалась на переработке бензиновых авто в электрические.
За основу взяли недорогой хэтчбек Dodge Omni 1980 года. Вместо бензинового двигателя он получил небольшой электромотор постоянного тока на 23 л.с. Примечательно, что осталась родная 4-ступенчатая механическая КПП.
Свинцовые аккумуляторы установили под полом багажника, а их масса достигла 450 кг. Максимальная скорость авто составляет 112 км/ч, а запас хода составляет примерно 80 км.
Пока не известно, сколько именно Dodge Jet Electrica изготовили в Техасе, однако тираж этой модели не был большим, ведь в начале 80-х фирма Jet Industries обанкротилась. До наших дней сохранились единицы таких электрокаров.
Конкретно этот электромобиль Dodge Jet Electrica нуждается в реставрации. Он местами проржавел, а из багажника забрали все аккумуляторы, потому что они отработали свой ресурс.
Между прочим, на аукцион выставили и редкий кабриолет Bentley 1929 года, созданный украинцем. Его оценили в $3,5 миллиона.
Также Фокус писал, что с молотка за более 23 миллионов долларов уйдет лучший суперкар 90-х годов в новом состоянии.