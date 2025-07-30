На аукцион выставили редкий и малоизвестный электрокар Dodge 80-х (фото)

В США на аукционе будут продавать необычный Dodge Jet Electrica 1980 года. Бюджетная модель имеет электрическую установку.

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Электромобиль Dodge Jet Electrica — настоящий раритет, ведь его выпускали мелкими сериями. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Mecum.

Запас хода авто составляет 80 км Фото: Mecum

Стоит отметить, что электрокар не является разработкой Dodge. Его создала компания Jet Industries из Техаса, которая специализировалась на переработке бензиновых авто в электрические.

За основу взяли недорогой хэтчбек Dodge Omni 1980 года. Вместо бензинового двигателя он получил небольшой электромотор постоянного тока на 23 л.с. Примечательно, что осталась родная 4-ступенчатая механическая КПП.

Электромобиль нуждается в реставрации Фото: Mecum

Свинцовые аккумуляторы установили под полом багажника, а их масса достигла 450 кг. Максимальная скорость авто составляет 112 км/ч, а запас хода составляет примерно 80 км.

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Пока не известно, сколько именно Dodge Jet Electrica изготовили в Техасе, однако тираж этой модели не был большим, ведь в начале 80-х фирма Jet Industries обанкротилась. До наших дней сохранились единицы таких электрокаров.

Мощность мотора составляет всего 23 л.с. Фото: Mecum

Конкретно этот электромобиль Dodge Jet Electrica нуждается в реставрации. Он местами проржавел, а из багажника забрали все аккумуляторы, потому что они отработали свой ресурс.

Между прочим, на аукцион выставили и редкий кабриолет Bentley 1929 года, созданный украинцем. Его оценили в $3,5 миллиона.

Также Фокус писал, что с молотка за более 23 миллионов долларов уйдет лучший суперкар 90-х годов в новом состоянии.