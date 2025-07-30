На аукціон виставили рідкісний і маловідомий електрокар Dodge 80-х (фото)

У США на аукціоні продаватимуть незвичний Dodge Jet Electrica 1980 року. Бюджетна модель має електричну установку.

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Електромобіль Dodge Jet Electrica – справжній раритет, адже його випускали дрібними серіями. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Mecum.

Запас ходу авто становить 80 км Фото: Mecum

Варто відзначити, що електрокар не є розробкою Dodge. Його створила компанія Jet Industries із Техасу, яка спеціалізувалася на переробці бензинових авто в електричні.

За основу взяли недорогий хетчбек Dodge Omni 1980 року. Замість бензинового двигуна він отримав невеликий електромотор постійного струму на 23 к. с. Примітно, що залишилася рідна 4-ступінчаста механічна КПП.

Електромобіль потребує реставрації Фото: Mecum

Свинцеві акумулятори встановили під підлогою багажника, а їх маса сягнула 450 кг. Максимальна швидкість авто становить 112 км/год, а запас ходу складає приблизно 80 км.

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Наразі не відомо, скільки саме Dodge Jet Electrica виготовили в Техасі, проте наклад цієї моделі не був великим, адже на початку 80-х фірма Jet Industries збанкрутувала. До наших днів збереглися одиниці таких електрокарів.

Потужність мотора складає лише 23 к. с. Фото: Mecum

Конкретно цей електромобіль Dodge Jet Electrica потребує реставрації. Він місцями проіржавів, а з багажника забрали всі акумулятори, бо вони відпрацювали свій ресурс.

Між іншим, на аукціон виставили і рідкісний кабріолет Bentley 1929 року, створений українцем. Його оцінили в $3,5 мільйона.

Також Фокус писав, що з молотка за понад 23 мільйони доларів піде найкращий суперкар 90-х років у новому стані.